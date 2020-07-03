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Мирослав Ступар: Это был легкий матч для судейства, но Иванов допустил результативную ошибку

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов - Ворскла 2:2. Судейский анализ матча

Мирослав Ступар: Это был легкий матч для судейства, но Иванов допустил результативную ошибку
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Стартовый матч 29-го тура УПЛ оказался весьма результативным – "Львов" и "Ворскла" на двоих забили четыре гола. Но могло быть и больше, если бы арбитр Юрий Иванов не лишил львовян шанса на одиннадцатиметровый удар в конце игрового времени. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Несмотря на молодежный состав, "Ворскла" проявила большое желание и могла претендовать в этом матче на победу. Но мог на нее претендовать также и ФК "Львов", если бы при счете 2:2 на 90-й минуте после удара Богунова арбитр зафиксировал игру рукой у одного из игроков "Ворсклы".

Получился хороший удар, защитник "Ворсклы", пытаясь заблокировать удар и теряя координацию движений, выставленной рукой заблокировал полет мяча, после чего изменилась траектория. К большому сожалению, Юрий Иванов просигнализировал о том, что игры рукой не было. Трудно сказать, арбитр не увидел ее, или же просто неправильно трактовал эпизод. Но, так или иначе – это результативная ошибка, - сказал Мирослав Иванович.

- В целом это был легкий матч для судейства, проблем у Иванова не было. Картину испортил только этот эпизод, - резюмировал эксперт.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Мирослав Ступар Юрий Иванов
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.07.2020 в 22:36
не видел он руки --бывает а Львов даже пацанов нормально обыграть не может --повезло им что не проиграли у ВП больше было моментов
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