Мирослав Ступар: Это был легкий матч для судейства, но Иванов допустил результативную ошибку

Стартовый матч 29-го тура УПЛ оказался весьма результативным – "Львов" и "Ворскла" на двоих забили четыре гола. Но могло быть и больше, если бы арбитр Юрий Иванов не лишил львовян шанса на одиннадцатиметровый удар в конце игрового времени. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Несмотря на молодежный состав, "Ворскла" проявила большое желание и могла претендовать в этом матче на победу. Но мог на нее претендовать также и ФК "Львов", если бы при счете 2:2 на 90-й минуте после удара Богунова арбитр зафиксировал игру рукой у одного из игроков "Ворсклы".

Получился хороший удар, защитник "Ворсклы", пытаясь заблокировать удар и теряя координацию движений, выставленной рукой заблокировал полет мяча, после чего изменилась траектория. К большому сожалению, Юрий Иванов просигнализировал о том, что игры рукой не было. Трудно сказать, арбитр не увидел ее, или же просто неправильно трактовал эпизод. Но, так или иначе – это результативная ошибка, - сказал Мирослав Иванович.

- В целом это был легкий матч для судейства, проблем у Иванова не было. Картину испортил только этот эпизод, - резюмировал эксперт.