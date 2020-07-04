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Максимов прокомментировал игру молодежи со Львовом. Тренер ожидал больше от 16-летнего Исенко

Премьер-лига
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Наставник "Ворсклы" подвел итоги ничьи с "Львовом"

Максимов прокомментировал игру молодежи со Львовом. Тренер ожидал больше от 16-летнего Исенко
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Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал игру своих молодых игроков в матче 29-го тура против "Львова" (2:2).

"Я рад за ребят, которые не подвели. Есть надежда, что они станут великими футболистами. Поймите правильно: те ребята, которые с нами тренируются, - это девять человек (7 футболистов, игравших со Львовом, и 2 вратаря). Я думаю, они немного опыта набрались, потому что играли с мужиками. Этот опыт будет переходить на игру.

Переживал за игроков. Видно, что у ребят глаза горят, но где-то чего-то не хватает. Мы не ругаем их за ошибки. Самое главное - желание. Понятно, что в 17, 18, 19 лет они не будут футболистами. Есть игроки, которых надо хвалить, кого-то - бить по голове, потому что талант может пропасть. Надеюсь, что эти ребята в дальнейшем станут футболистами.

Исенко? Я рассчитывал, что он покажет себя лучше, но не было таких ударов, где он мог выручить. Надеялся на большее. Где он мог - помогал команде и выручал.

Кравчук? Я ему делаю много замечаний. Не хочу, чтобы этот талант пропал. Я говорил, что у него есть два пути: или ты умрешь у меня, или будешь играть в футбол дальше. Его надо бить по голове, чтобы он понимал.

Подготовка к Динамо? У нас некоторые футболисты травмированы. Нам очень важно, чтобы они восстановились к финалу. Это Ндиайе, Саня Скляр, Васин под вопросом, Якубу - это игроки, которые не играли с "Олимпиком", - рассказал Юрий Максимов.

Напомним, сам наставник полтавчан отправил на поединок молодежный состав во главе с тренером дубля Виталием Косовским.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Львов УПЛ Павел Исенко
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