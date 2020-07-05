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Десна - Колос 5:1. Обзор матча и видео голов
Разгромная победа в исполнении подопечных Рябоконя
В матче 29-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" разгромила "Колос". Подопечные Рябоконя забили целых 5 мячей. Дублем в составе гостей отметился капитан Фаворов, первый мяч полузащитника вышел очень красивым - Денис с 30-ти метров эффектным ударом поразил ворота голкипера гостей. Единственный гол престижа в составе "Колоса" забил хавбек Олег Кожушко - на 89-й минуте встречи.
Чернигов. Стадион им. Гагарина
Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78 (с пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89
"Десна": Паст - Конопля, Тамм, Гитченко, Фаворов - Картушов (Старенький, 68), Домбровский, Огиря, Кузык (Мостовый, 81) - Будковский (Тотовицкий, 80), Хлебас (Филиппов, 68)
"Колос": Волынец - Зозуля, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 46) - Смирный, Задоя (Кожушко, 68), Милько, Богданов (Антюх, 79), Морозко (Костышин, 46) - Лысенко (Бондаренко, 68)
Предупреждения: Фаворов, 31, Тотовицкий, 85 - Морозко, 21, Богданов, 43, Зозуля, 77