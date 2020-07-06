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Игрок Динамо 1990-х: В позиционную атаку Киев вообще не может выйти

Премьер-лига
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Разница команд Хацкевича и Михайличенко

Игрок Динамо 1990-х: В позиционную атаку Киев вообще не может выйти
Новина українською

Бывшего футболиста Александра Призетко, атакующего игрока "Металлиста" и "Динамо" 1990-2000-х годов, спросили о манере игры киевской команды во времена предыдущего тренера Александра Хацкевича и современного - Алексея Михайличенко.

Ведь "бело-синие" за белорусского наставника больше играли на результат и готовы были отдать территориальное преимущество, чтобы добиться его.

Может у Хацкевича - так было. Особенно в матчах с "Шахтером" я такое видел. Поэтому результаты может и были. Но сегодня кто будет выбегать в "Динамо"? ..За счет чего и в какой футбол они могут играть?

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В позиционную атаку современный Киев вообще не может выйти. Когда игроку нужно сделать 2 касания - он делает 4, когда 1 - он делает 2! Это индивидуальное мастерство. На фоне этого игроки "Шахтера" выглядят, словно "инопланетяне".

Киев же - это только пространство. Выбить мяч вперед, побежать, где-то прострелить. Но команды уже все это знают, и если соперник опускается за линию мяча - тогда уже трудно. Здесь нужно индивидуальное мастерство. У многих футболистов смотришь, он как бы может мяча остановить. Но все это надо делать на "раз-два", а не "раз ...и ...два".

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В статье: Алексей Михайличенко Александр Призетко Динамо (Киев)
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