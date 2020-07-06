Без теста Купера. Наставник Зари сообщил, почему его команде не нужно изнурительное упражнение

Беговой тест Купера в украинском футболе используют для оценки выносливости игроков, он был популярным до 2000-х годов, а сегодня практикуется лишь изредка. Сам тест был разработан для десантников США, заключается в беге на 4800 метров и задании - уложиться в 12 минут.

Наставника "Зари" Виктора Скрипника в Трендеце спросили, почему этот тест не бегают в его команде.

Не могу сказать, что принципиально не делаю тест Купера. Так получается, что могу загнать команду и без него, если мне это надо. Если мы играем агрессивно и накрываем [соперника] на втором или последнем, третьем, отрезке поля, то всегда нужны короткие дистанции "челночного" бега по 10-15 метров, это действительно работает.

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