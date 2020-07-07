Определен лучший арбитр 29-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В 29-м туре борьба за звание лучшего развернулась между опытным Дмитрием Кутаков и молодым Игорем Пасхалом. Большинством голосов лучшим был признан именно представитель Херсона.

Игорь Пасхал работал на матче "Десна" - "Колос" (5:1), назначил один пенальти, показал шесть желтых карточек, никого не удалил.