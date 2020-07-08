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Бартулович: В Кривбассе и Арсенале за победу над грандом были премии 50 тысяч долларов на игрока
Правда, имя гранда не упоминается
Экс-хавбек "Днепра", "Кривбасса" и "Арсенала" Младен Бартулович рассказал, какие премиальные были в этих клубах за победы над грандами.
– Правда ли, что в "Кривбассе" и "Арсенале" были двойные премиальные за победы над "Днепром"?
– Нет, это неправда.
– Если не секрет, какие у вас были самые большие премиальные в карьере?
– Одно время, когда выступал за "Кривбасс" и "Арсенал", за победу над грандом предлагали 50 тысяч долларов на одного игрока.
– Удавалось получить такие премиальные?
– Бывали там ничейки. По-разному.
– За ничью меньше получалось?
– Ну, конечно (смеется).