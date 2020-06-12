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Бартулович: Для меня в Украине родные два клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Оба уже не существуют

Бартулович: Для меня в Украине родные два клуба
Новина українською

Хорватский 33-летний легионер "Ингульца" Младен Бартулович, который играл в "Днепре" с перерывами из 2006 по 2015 годы, а между тем был в "Кривбассе" в 2008-2010, 2011-2013 годах, выделил в своей футбольной карьере прежде всего эти два клуба.

Хотя поиграл еще в "Ворскле", "Карпатах", киевском "Арсенале", польской "Медзи" и "Волыни".

Родился я вообще на территории современной Боснии и Герцеговины, но тогда это была территория Югославии. Родители были вынуждены бежать от войны в Германию, где собственно и начиналась моя футбольная дорога, ведь именно там я пошел в школу и впервые записался на секцию футбола. Затем семья вернулась в Хорватию, где уже удалось попасть в систему "Хайдука".

На взрослом уровне за "Хайдук" Младен успел сыграть всего полтора года, после этого "Днепр" выкупил его контракт.

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Понятно, что была определенная неизвестность относительно клуба, но "Днепр" тогда уже знали в Хорватии по выступлениям в Кубке УЕФА. К тому же я играл против "Днепра" на сборах в Турции. Мне с адаптацией очень помогло то, что тогдашний наставник команды Олег Протасов говорил по-английски. В его тренерском штабе был серб, который очень мне помогал. И ребята из команды уже потихоньку начинали общаться русско-английским миксом, и уже через полгода я мог спокойно говорить по-русски.

Бартуловича спросили, какие клубы для него родными.

Для меня родными являются "Днепр" и "Кривбасс", потому что именно там я провел больше всего времени. Хотя тепло вспоминаю и время, проведенное в Полтаве, если бы не всем известные обстоятельства, то я бы там остался и в дальнейшем.

В Кривом Роге именно тогда подобрался хороший коллектив и все условия для игры в футбол были. В первом круге у нас не все получалось, а на вторую часть чемпионата все уже выходили с пониманием того, что клуб умрет. А нам ничего больше не оставалось, как играть, ведь все были еще молодыми и нужно себя зарекомендовать для дальнейшего трудоустройства. Немалую роль в успехе той команды сыграл и тренерский штаб во главе с Олегом Тараном, который нас постоянно мотивировал и заводил.

А с финансовой точки зрения, вспоминает Бартулович, тогда спасали удачные результаты с грандами.

Во время собрания с "Карпатами" мне позвонил Андрей Русол и сказал, что нужно возвращаться в "Днепр". Хотя я готовился к второму сезону в "Карпатах". Дело в том, что во Львове я классно провел первый сезон и хотелось остаться. Но возвращение в "Днепр" в любом случае было шагом вперед, ведь клуб был по статусу выше и команда тогда сыграла в финале Лиги Европы.

Конечно, я больше общался с хорватскими ребятами, кроме Стринича и Калинича в "Днепре" был физиотерапевт из Хорватии и повар Любомир Тошич, который сейчас работает в "Шахтере". Кроме того были чехи: Мазух и Лаштувка, а вообще в той команде все классно прочили между собой.

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В статье: Ворскла (Полтава) Иван Стринич Младен Бартулович Никола Калинич Олег Протасов Олег Таран Хайдук (Сплит) Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов) Ондржей Мазух Днепр
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Источник:
ПФЛ

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