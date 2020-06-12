Бартулович: Для меня в Украине родные два клуба

Хорватский 33-летний легионер "Ингульца" Младен Бартулович, который играл в "Днепре" с перерывами из 2006 по 2015 годы, а между тем был в "Кривбассе" в 2008-2010, 2011-2013 годах, выделил в своей футбольной карьере прежде всего эти два клуба.

Хотя поиграл еще в "Ворскле", "Карпатах", киевском "Арсенале", польской "Медзи" и "Волыни".

Родился я вообще на территории современной Боснии и Герцеговины, но тогда это была территория Югославии. Родители были вынуждены бежать от войны в Германию, где собственно и начиналась моя футбольная дорога, ведь именно там я пошел в школу и впервые записался на секцию футбола. Затем семья вернулась в Хорватию, где уже удалось попасть в систему "Хайдука".

На взрослом уровне за "Хайдук" Младен успел сыграть всего полтора года, после этого "Днепр" выкупил его контракт.

Понятно, что была определенная неизвестность относительно клуба, но "Днепр" тогда уже знали в Хорватии по выступлениям в Кубке УЕФА. К тому же я играл против "Днепра" на сборах в Турции. Мне с адаптацией очень помогло то, что тогдашний наставник команды Олег Протасов говорил по-английски. В его тренерском штабе был серб, который очень мне помогал. И ребята из команды уже потихоньку начинали общаться русско-английским миксом, и уже через полгода я мог спокойно говорить по-русски.

Бартуловича спросили, какие клубы для него родными.

Для меня родными являются "Днепр" и "Кривбасс", потому что именно там я провел больше всего времени. Хотя тепло вспоминаю и время, проведенное в Полтаве, если бы не всем известные обстоятельства, то я бы там остался и в дальнейшем. В Кривом Роге именно тогда подобрался хороший коллектив и все условия для игры в футбол были. В первом круге у нас не все получалось, а на вторую часть чемпионата все уже выходили с пониманием того, что клуб умрет. А нам ничего больше не оставалось, как играть, ведь все были еще молодыми и нужно себя зарекомендовать для дальнейшего трудоустройства. Немалую роль в успехе той команды сыграл и тренерский штаб во главе с Олегом Тараном, который нас постоянно мотивировал и заводил.

А с финансовой точки зрения, вспоминает Бартулович, тогда спасали удачные результаты с грандами.