Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смалийчук: Я не олигарх и не собираюсь финансировать Карпаты из своего кармана
Долги Руха оплатило физическое лицо, а не Карпаты
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о попытках финансовой стимуляции соперников "Руха" по Первой лиге.
- Почему официальная версия снятия с чемпионата не сходится с реальными делами? Объясню, как это выглядит: денег на выезд в казне клуба нет, но есть деньги на долги "Руха" и мотивацию его соперников.
– Долги "Руха" оплатило физическое лицо, а не "Карпаты". "Карпаты" должны думать о будущем и экономить средства на восстановление.
- Какова цель стимулирования соперников "Руха" в Первой лиге? Для чего это "Карпатам"?
– С чего вы взяли, что "Карпаты" вообще кого-то стимулировали? Я же говорю – на клубном счете нет денег.
- У вас есть 600 000 гривен, куда вы их отдадите: на зарплату своим игрокам или соперникам "Руха"?
– Я не собираюсь финансировать "Карпаты" из своего кармана. Я не олигарх. И даже если бы им был, то все равно научил бы менеджмент клуба зарабатывать деньги самостоятельно.
Мой сын месяц подрабатывал, продавал свои школьные книги и собирал деньги на то, чтобы пройти курс и говорить на английском с американским акцентом. Вы считаете, что у меня не было 700 долларов просто так ему дать?
- "Агробизнес" (обыграл "Рух" 3:2 – прим.) получит всю эту сумму?
– Мои юристы запретили мне публично общаться на эту тему.
Новости по теме
- 13:58 Украинские Смалийчук прокомментировал возможность создания нового клуба Карпаты
- 21:48 Украинские Смалийчук: Странно, что УАФ обратила внимание на проблему стимуляции только сейчас
- 17:19 Украинские Смалийчук дает клубам Первой лиги 500 тысяч гривен за победу над Рухом. Видеодоказательства Козловского и Кополовца