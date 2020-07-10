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Смалийчук: Я не олигарх и не собираюсь финансировать Карпаты из своего кармана

Премьер-лига
(1 голосов)

Долги Руха оплатило физическое лицо, а не Карпаты

Смалийчук: Я не олигарх и не собираюсь финансировать Карпаты из своего кармана
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о попытках финансовой стимуляции соперников "Руха" по Первой лиге.

- Почему официальная версия снятия с чемпионата не сходится с реальными делами? Объясню, как это выглядит: денег на выезд в казне клуба нет, но есть деньги на долги "Руха" и мотивацию его соперников.

– Долги "Руха" оплатило физическое лицо, а не "Карпаты". "Карпаты" должны думать о будущем и экономить средства на восстановление.

- Какова цель стимулирования соперников "Руха" в Первой лиге? Для чего это "Карпатам"?

– С чего вы взяли, что "Карпаты" вообще кого-то стимулировали? Я же говорю – на клубном счете нет денег.

- У вас есть 600 000 гривен, куда вы их отдадите: на зарплату своим игрокам или соперникам "Руха"?

– Я не собираюсь финансировать "Карпаты" из своего кармана. Я не олигарх. И даже если бы им был, то все равно научил бы менеджмент клуба зарабатывать деньги самостоятельно.

Мой сын месяц подрабатывал, продавал свои школьные книги и собирал деньги на то, чтобы пройти курс и говорить на английском с американским акцентом. Вы считаете, что у меня не было 700 долларов просто так ему дать?

- "Агробизнес" (обыграл "Рух" 3:2 – прим.) получит всю эту сумму?

– Мои юристы запретили мне публично общаться на эту тему.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.07.2020 в 20:01
аферист смалийчук по новостям за..бал больше чем ирина морозюк
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Drovko (Lviv)
10.07.2020 в 19:54
Для чого тоді було купувати половину клубу?) Гроші на фінансування суперників Руху є.))) Як же вже нудить від тих клоунів.
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Инспектор ( )
10.07.2020 в 19:41
Админы. Ну реально, очень много Смайличука.
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Smooth da Hustler (Львів)
10.07.2020 в 20:06
Он этого и добивался...
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