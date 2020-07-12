Игорь Климовский: Ребята вышли расслабленными, играли в тот футбол, который они умеют

Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский поделился мыслями после разгромной победы над "Мариуполем" в матче 30-го тура УПЛ.

- В этой игре у нас все получилось. Ребята вышли расслабленными, играли в тот футбол, который они умеют. Забили четыре классных гола. Это хороший показатель. Мы полностью контролировали игру и абсолютно заслуженно победили.

- Сегодня у "Олимпика" был довольно необычный состав. Много молодых игроков, а вот такие опытные футболисты как Балашов, Политыло, Шахаб остались в запасе. С чем это связано?

- У нас следующая игра во Львове. Будет тяжелый переезд. Сейчас мы на автобусе ехали в Мариуполь. Сегодня будем возвращаться в Киев и потом ехать на игру со "Львовом". Это тяжело, поэтому дали ребятам отдохнуть. А другим, имеющим меньше игровой практики в последнее время, дали себя проявить. Они сегодня доказали, что достойны бороться за место в составе. Я очень счастлив видеть такой футбол в исполнении своей команды.