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Игорь Климовский: Ребята вышли расслабленными, играли в тот футбол, который они умеют

Премьер-лига
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Наставник "Олимпика" подвел итоги победы над "Мариуполем"

Игорь Климовский: Ребята вышли расслабленными, играли в тот футбол, который они умеют
Новина українською

Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский поделился мыслями после разгромной победы над "Мариуполем" в матче 30-го тура УПЛ.

- В этой игре у нас все получилось. Ребята вышли расслабленными, играли в тот футбол, который они умеют. Забили четыре классных гола. Это хороший показатель. Мы полностью контролировали игру и абсолютно заслуженно победили.

- Сегодня у "Олимпика" был довольно необычный состав. Много молодых игроков, а вот такие опытные футболисты как Балашов, Политыло, Шахаб остались в запасе. С чем это связано?

- У нас следующая игра во Львове. Будет тяжелый переезд. Сейчас мы на автобусе ехали в Мариуполь. Сегодня будем возвращаться в Киев и потом ехать на игру со "Львовом". Это тяжело, поэтому дали ребятам отдохнуть. А другим, имеющим меньше игровой практики в последнее время, дали себя проявить. Они сегодня доказали, что достойны бороться за место в составе. Я очень счастлив видеть такой футбол в исполнении своей команды.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) УПЛ Игорь Климовский
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Источник:
ФК "Мариуполь"
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