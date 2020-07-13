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Трансфер Цыганкова из Динамо курирует Суркис-старший - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Григорий Михайлович

Трансфер Цыганкова из Динамо курирует Суркис-старший - СМИ
Новина українською

Трансфер вингера "Динамо" Виктора Цыганкова курирует лично Григорий Суркис, сообщили в футбольном шоу ТаТоТаке.

Как отметил ведущий Сергей Болотников, Суркис считает, что Виктор - это главный актив клуба.

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В то же время другой ведущий Михаил Спиваковский отметил, что руководство клуба готово рассматривать предложения, однако их пока нет.

Напомним, что Игорь Суркис является президентом "Динамо", а его брат Григорий, экс-президент ФФУ и бывший почетный президент "бело-синих", сегодня - один из инвесторов клуба.

Накануне в СМИ появилась инсайдерская информация о том, что руководство "Динамо" готово продать контракт Виктора Цыганкова.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Виктор Цыганков ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (8)
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Borini (Вроцлав)
13.07.2020 в 12:33
Рік-два тому треба було продавати. Зараз всі бюджети ріжуть (в тому числі Динамо), так що мільйонів 20 з велииииикою натяжкою може виб'є дуже хороший агент. В Циганкова такого немає
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.07.2020 в 12:31
Зате за степаненками та коваленками вишикувалися черги з ювентусів та Баварії.
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+1
-1
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Инспектор ( )
13.07.2020 в 12:26
Клуб готов продать, но покупателей нет. Абидна
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+1
-4
sergei2020 (Черновцы)
13.07.2020 в 12:19
Десь в 32 продадуть
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+1
-4
FC Energy (Новая Каховка)
13.07.2020 в 12:07
Нужно было до вирусов продавать, сейчас и 20 млн выручить будет сложно. Но хтож знав.
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+2
-3
oda1979 (Запорожье)
13.07.2020 в 12:01
Братаны думают мнго бабла срубить на Циганкове??? Анриал. В большой кдуб его не возьмут, а у средних денег нет. Так что, играть цигаану долго за ДК в таких крупных футбольных метрополиях как коваливки и александрии с черниговыми
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+3
-5
белорус (Киев)
13.07.2020 в 12:34
Согласен, играть придётся в колхозном чемпионате. Вот только не перегибай. С ДСО Урожай согласен, а вот Александрия и Чернигов, не совсем. У первых опыт и организация, за вторыми стоит самый богатый депутат каеврады. Ты лучше расскажи, как твоё Запорожье просрало два знаковых для города клуба?
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
13.07.2020 в 12:54
Типа безымянный но страшно крутой киевский парнишка решил поумничать? Совсем нет никакой разницы играть против опытных:)) и организованных : ))))) Чернигова и Александрии или против условных простых Берлина с Лейпцигом:))) Металлрг просрал некий господин Богуслаев. Других олигархов в городе нэт. И если клуб не в состоянии сам себя обеспечить, то ариведерчи. Нефиг бюджетные деньги сосать.
0
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