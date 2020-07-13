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Трансфер Цыганкова из Динамо курирует Суркис-старший - СМИ
Григорий Михайлович
Трансфер вингера "Динамо" Виктора Цыганкова курирует лично Григорий Суркис, сообщили в футбольном шоу ТаТоТаке.
Как отметил ведущий Сергей Болотников, Суркис считает, что Виктор - это главный актив клуба.
В то же время другой ведущий Михаил Спиваковский отметил, что руководство клуба готово рассматривать предложения, однако их пока нет.
Напомним, что Игорь Суркис является президентом "Динамо", а его брат Григорий, экс-президент ФФУ и бывший почетный президент "бело-синих", сегодня - один из инвесторов клуба.
Накануне в СМИ появилась инсайдерская информация о том, что руководство "Динамо" готово продать контракт Виктора Цыганкова.