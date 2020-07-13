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Иначе настраиваться на игру? Вербич рассказал о разнице в качестве игры Динамо в двух таймах

Премьер-лига
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И анонсировал "финал"

Иначе настраиваться на игру? Вербич рассказал о разнице в качестве игры Динамо в двух таймах
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Словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербич вышел на поле в матче 30 тура УПЛ с "Александрией" во втором тайме и забил оба гола своей команды (2:2). Игрок поделился эмоциями и мыслями о поединке.

- Ты оформил дубль, но "Динамо" упустило победу на последних минутах. Как ты все это переживаешь?

- Трудно переживаю. Вы все видели, как "Александрия" играла второй тайм. Думаю, мы заслужили победу, поскольку во второй половине матча владели мячом, создавали моменты. Не знаю, было что-то в эпизоде ​​с назначением второго пенальти, но о судьях сейчас и так очень много говорят, поэтому не будем об этом.

- Возможно, тебе нужно продолжать играть на позиции центрфорварда, чтобы помочь "Динамо" занять второе место?

- Это решать тренеру. Сегодня меня выпустили снова в атаку. Я стараюсь всегда - и когда играю на фланге, и когда выхожу на позиции форварда.

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- Почему так складывается, что "Динамо" играет в первом тайме хуже, чем во втором?

- Трудно это обсуждать. Не знаю, может, нам нужно иначе настраиваться на игру или лучше разминаться. Нужно поговорить с тренером и командой, чтобы в будущем лучше начинать матчи.

- В первом тайме у "Динамо" были удары Андриевского и де Пены, а во втором ты вышел на поле и из ничего создали два гола. Почему было так мало моментов?

- "Александрия" хорошо играет в обороне. Думаю, в первом тайме им хватало сил, а потом они стали давать больше пространства для наших свежих игроков, которые вышли на замены - Буяльского, Шепелева, Цыганкова и меня. Мы это использовали и создали больше моментов.

- Матч с "Зарей" - финал для "Динамо"?

- Конечно. Перед игрой с "Александрией" я говорил, что у нас осталось три финала, один из них мы уже сыграли. Хорошо, что все до конца зависит от нас.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Динамо

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