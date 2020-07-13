Герой футбольного дня. Беньямин Вербич

После карантина "Динамо" провело девять матчей в двух разных турнирах. Почти в половине этих матчей, - в четырех из девяти, - в составе "Динамо" кто отмечался дублем. В ворота "Александрии" в 25-м туре дважды забил Буяльский, "Минай" в Кубке переиграли благодаря дублю Дуэллунна. "Десне" дали бой благодаря прозрению Виктора Цыганкова, "Александрии" во втором круге "чемпионской шестерки" не проиграли благодаря двум ударам Беньямина Вербича.

Очевидно, что сейчас "Динамо" сильно в первую очередь индивидуальностями. Есть несколько игроков, способных делать разницу, и Беньямин Вербич – один из них. Это футболист с редким для нынешнего "Динамо" сочетанием желания биться за честь клуба и мастерства. После его первого гола в ворота Юрия Панькива телекамеры "выхватили" Назария Русина, и в его взгляде читалась безнадежность. Именно вместо Русина на поле появился Вербич и сразу сравнял счет. Понадобилось две минуты для гола. С одной стороны, это круто, когда в составе команды и в чемпионате Украины в целом есть такие игроки. С другой стороны, досадно от понимания того, что киевское "Динамо", которое всегда славилось наличием сильных и изобретательных форвардов, сейчас в атаке опирается на номинального полузащитника.

Кроме вчерашнего дубля, Вербич спас "Динамо" от поражения в финале Кубка Украины голом в ворота "Ворсклы", забивал в этом сезоне победные мячи в ворота "Мариуполя", "Днепра-1" и "Ворсклы" (в чемпионате), спасал для "Динамо" ничьи в поединках с "Карпатами" и "Копенгагеном", ассистом на Буяльского помог сломать "Зарю" в одном из важнейших поединков киевлян в турнире шести лучших, еще четыре гола забил в матчах, которые "Динамо" проиграло (соответственно, его действия остались в тени). Оставь "Динамо" без словенца – и атакующий потенциал команды уменьшится едва ли не вдвое.

Похоже, что сейчас в арсенале Михайличенко есть только один хитрый тренерский замысел – придержать на скамейке Вербича, Цыганкова или Де Пену, а затем их спортивную злость направлять на уставших соперников. Это работает, хотя больше дивидендов приносит не команде, а отдельным личностям. После дубля в ворота "Десны" наш сайт писал, что один Цыганков не тянет. После супер-эффективного выхода на замену в Запорожье восхваляли Вербича по сравнению с Назарием Русиным на позиции центрфорварда. Почти после каждой игры похвалой награждается Карлос Де Пена, хотя вчера он, несмотря на активность и скорость работы с мячом, отметился с негативной стороны несколькими нереализованными моментами. А где же командная целостность, где коллективная работа, где другие тактические ходы, кроме джокеров?

Как бы ни закончился этот украинский сезон, Вербич будет одним из лучших его игроков. Вопрос в том, надолго ли хватит азарта словенца и нескольких других личностей в среде равнодушия и упадка?