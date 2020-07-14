Именно тогда стало плохо Каладзе. Венглинский вспомнил тесты Купера у Лобановского

Экс-футболист "Динамо", "Днепра", национальной сборной Украины Олег Венглинский в эфире Профутбола рассказал о беговых тестах Купера в киевском клубе во времена тренерства Валерия Лобановского.

На сборе в Ялте, по словам Венглинского, динамовцы бежали двойной тест Купера.

+40 в тени. А там старые беговые дорожки, покрытые резиной. Она нагревается, идут испарения и на уровне 2 метров воздуха вообще нет!

И ты бежишь, как в барокамере. Первый тест Купера - нормальный. А дальше Валерий Васильевич [Лобановский] так глазами показывает [бежать дальше].

Это как раз история о том, как Каха [Каладзе] потерял сознание. Воздуха нет! И тогда ты начинаешь жабрами дышать! Я бегу, а у меня все крутится ...Но добежал!