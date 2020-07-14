Львову разрешили доиграть остаток сезона в родном городе

ФК "Львов" два последних матча нынешнего сезона УПЛ проведет в родном городе.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести футбольные матчи во Львове.

Таким образом, "сине-золотые львы" примут во Львове 16 июля "Олимпик", а 19-го – "Мариуполь". Оба матча начнутся в 17:00 и пройдут без зрителей.

Напомним, из-за вспышки коронавируса и неудовлетворительную эпидемиологической ситуации во Львове, команда была вынуждена играть свои домашние матчи за пределами родного города - в Днепре и Тернополе.

Вопрос о "Карпатах", как известно, на повестке дня не стоит.