Мораес, Матвиенко и Марлос вернулись из отпуска, Кривцов уехал отдыхать

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к своим двум заключительным матчам УПЛ – с "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).

Вчера мы уже сообщали о том, что после встречи с "Десной" (4:2) в отпуск отправились Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Сегодня же стало известно, что вместе с ними отдыхать отправился и Сергей Кривцов.

Зато уже вернулись в общую группу "горняков" и приступили к тренировкам Жуниор Мораес, Николай Матвиенко и Марлос, которые уже отгуляли свой недельный отпуск.

При этом индивидуально занимаются травмированные Евгений Коноплянка, Исмаили, Виктор Коваленко и Валерий Бондарь.