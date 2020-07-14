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Мораес, Матвиенко и Марлос вернулись из отпуска, Кривцов уехал отдыхать

Премьер-лига
(1 голосов)

Ротация отпускников в Шахтере

Мораес, Матвиенко и Марлос вернулись из отпуска, Кривцов уехал отдыхать
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к своим двум заключительным матчам УПЛ – с "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).

Вчера мы уже сообщали о том, что после встречи с "Десной" (4:2) в отпуск отправились Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Сегодня же стало известно, что вместе с ними отдыхать отправился и Сергей Кривцов.

Зато уже вернулись в общую группу "горняков" и приступили к тренировкам Жуниор Мораес, Николай Матвиенко и Марлос, которые уже отгуляли свой недельный отпуск.

При этом индивидуально занимаются травмированные Евгений Коноплянка, Исмаили, Виктор Коваленко и Валерий Бондарь.

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В статье: Сергей Кривцов Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Андрей Пятов Марлос Шахтер (Донецк) Исмаили Жуниор Мораес Виктор Коваленко Николай Матвиенко Валерий Бондарь
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Источник:
ФК Шахтер

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