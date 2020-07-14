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Юрченко: У Зари одна цель - взять по три очка в матчах с Динамо и Десной

Премьер-лига
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Луганчане думают только о победах

Юрченко: У Зари одна цель - взять по три очка в матчах с Динамо и Десной
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Хавбек "Зари" Владлен Юрченко поделился ожиданиями от двух последних матчей сезона в УПЛ – с "Динамо" и "Десной".

"Мы готовимся от игры к игре, поэтому сразу после победы над "Колосом" стали готовиться к "Динамо".

Цель в оставшихся матчах одна: забрать три очка в каждой игре. Такой настрой у нас. Сложно будет, но только победы нужны", — отметил Юрченко.

Напомним, что с "Динамо" "Заря" сыграет на выезде в четверг 16 июля, а "Десну" примет в воскресенье 19 июля.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Владлен Юрченко
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