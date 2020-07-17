  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурда: Не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурда: Не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Динамо - о матче с Зарей

Бурда: Не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда прокомментировал победу в матче 31-го тура УПЛ против луганской "Зари" (3:1).

- "Динамо" сегодня добыло важную победу, но матч начался неудачно для команды – с пропущенного гола на второй минуте. В чем причина ошибки защиты в том эпизоде?

- В раздевалке сейчас хорошее настроение, ведь мы обыграли хорошую команду, которая показывает отличный футбол, и в турнирной таблице очень напряженная ситуация. Что касается пропущенного гола, то не могу сказать, что там была чья-то ошибка, скорее это было стечение обстоятельств. Мяч пролетел мне и игроку "Зари" между ног, и получилось так, что соперники вывалились на наши ворота. Но затем мы хорошо перестроились, не паниковали, а старались продолжать показывать свою игру. И до перерыва смогли отыграться.

- Можно сказать, что пропущенный гол стал для вас "холодным душем", который помог собраться и переломить игру в свою пользу?

- Получается, что так, но хочется обходиться без этих "холодных душей", потому что у нас такое уже бывало. Будем стараться играть более надежно.

- "Динамо" наконец-то победило при судействе Екатерины Монзуль в чемпионате, однако вопросы к сегодняшнему арбитражу остались…

- Хорошо, что сегодня мы выиграли, поэтому на судействе не хочется акцентировать внимание. Но к работе арбитров есть вопросы. Можно было давать вторую желтую карточку игроку "Зари". Кроме того, не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра. Такого не должно быть.

- "Динамо" сегодня забило три мяча, но могло забивать намного больше. Реализация продолжает быть основной проблемой?

- Да, во втором тайме мы могли забить и четвертый, и пятый мячи, и спокойно доиграть матч. Но этого не получилось сделать. К счастью, сегодня для победы нам хватило и забитых голов. Однако, конечно, будем стараться исправить эту ситуацию, мы должны реализовывать каждый момент, чтобы спокойно доводить матчи до конца.

- После матча в раздевалку заходили Игорь и Григорий Суркисы, какие слова они сказали команде?

- Пожали всем руки и поблагодарили за игру и за победу. Двигаемся дальше, впереди – последняя игра сезона, без успеха в которой сегодняшняя победа ничего не будет стоить. В матче с "Колосом" тоже нужно обязательно выигрывать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Никита Бурда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...