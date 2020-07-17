Бурда: Не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда прокомментировал победу в матче 31-го тура УПЛ против луганской "Зари" (3:1).

- "Динамо" сегодня добыло важную победу, но матч начался неудачно для команды – с пропущенного гола на второй минуте. В чем причина ошибки защиты в том эпизоде?

- В раздевалке сейчас хорошее настроение, ведь мы обыграли хорошую команду, которая показывает отличный футбол, и в турнирной таблице очень напряженная ситуация. Что касается пропущенного гола, то не могу сказать, что там была чья-то ошибка, скорее это было стечение обстоятельств. Мяч пролетел мне и игроку "Зари" между ног, и получилось так, что соперники вывалились на наши ворота. Но затем мы хорошо перестроились, не паниковали, а старались продолжать показывать свою игру. И до перерыва смогли отыграться.

- Можно сказать, что пропущенный гол стал для вас "холодным душем", который помог собраться и переломить игру в свою пользу?

- Получается, что так, но хочется обходиться без этих "холодных душей", потому что у нас такое уже бывало. Будем стараться играть более надежно.

- "Динамо" наконец-то победило при судействе Екатерины Монзуль в чемпионате, однако вопросы к сегодняшнему арбитражу остались…

- Хорошо, что сегодня мы выиграли, поэтому на судействе не хочется акцентировать внимание. Но к работе арбитров есть вопросы. Можно было давать вторую желтую карточку игроку "Зари". Кроме того, не может быть такого, что на наши матчи назначаются только два арбитра. Такого не должно быть.

- "Динамо" сегодня забило три мяча, но могло забивать намного больше. Реализация продолжает быть основной проблемой?

- Да, во втором тайме мы могли забить и четвертый, и пятый мячи, и спокойно доиграть матч. Но этого не получилось сделать. К счастью, сегодня для победы нам хватило и забитых голов. Однако, конечно, будем стараться исправить эту ситуацию, мы должны реализовывать каждый момент, чтобы спокойно доводить матчи до конца.

- После матча в раздевалку заходили Игорь и Григорий Суркисы, какие слова они сказали команде?

- Пожали всем руки и поблагодарили за игру и за победу. Двигаемся дальше, впереди – последняя игра сезона, без успеха в которой сегодняшняя победа ничего не будет стоить. В матче с "Колосом" тоже нужно обязательно выигрывать.