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5:1. Хавбек Динамо видит, что команда должна была выигрывать у Зари увереннее
С крупным счетом
"Динамо" в 31 туре УПЛ в решающем матче обыграло луганскую "Зарю", непосредственного конкурента за 2 место в турнире - 3:1.
Полузащитник киевлян Владимир Шепелев рассказал FootballHub о победе.
- Как команда собралась после пропущенного гола в начале первого тайма?
- Мы уже не первый раз играем так, что сначала проигрываем 0:1, а затем отыграемся. Слава Богу, нашли свои моменты и забили 3 мяча.
- За 20 минут "Динамо" забило три мяча - комбинации наигрывали?
- Мы на тренировках отрабатываем забегания, вбигання, поэтому это сработало в игре.
- Были какие-то недоразумения между вами при стандартах...
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- Вербича поменяли, а он играл персонально с одним футболистом. А после замены Беньямина мне сказали, чтобы я играл с его игроком.
- Вы выиграли много борьбы вверху, много заблокировали в защите - это фактор Бурды?
- Да, слава Богу, что все сыграли в обороне достаточно хорошо, не дали ничего сделать "Заре" и забили свои три мяча, могли еще забивать. Было два момента стопроцентных...
- На следующий матч настраиваться не нужно?
- Нет, следующий матч еще важнее, чем с "Зарей", поэтому все будут настраиваться на победу.