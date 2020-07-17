5:1. Хавбек Динамо видит, что команда должна была выигрывать у Зари увереннее

"Динамо" в 31 туре УПЛ в решающем матче обыграло луганскую "Зарю", непосредственного конкурента за 2 место в турнире - 3:1.

Полузащитник киевлян Владимир Шепелев рассказал FootballHub о победе.

- Как команда собралась после пропущенного гола в начале первого тайма?

- Мы уже не первый раз играем так, что сначала проигрываем 0:1, а затем отыграемся. Слава Богу, нашли свои моменты и забили 3 мяча.

- За 20 минут "Динамо" забило три мяча - комбинации наигрывали?

- Мы на тренировках отрабатываем забегания, вбигання, поэтому это сработало в игре.

- Были какие-то недоразумения между вами при стандартах...

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- Вербича поменяли, а он играл персонально с одним футболистом. А после замены Беньямина мне сказали, чтобы я играл с его игроком.

- Вы выиграли много борьбы вверху, много заблокировали в защите - это фактор Бурды?

- Да, слава Богу, что все сыграли в обороне достаточно хорошо, не дали ничего сделать "Заре" и забили свои три мяча, могли еще забивать. Было два момента стопроцентных...

- На следующий матч настраиваться не нужно?

- Нет, следующий матч еще важнее, чем с "Зарей", поэтому все будут настраиваться на победу.