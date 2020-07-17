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Тренер Севидов увидел, что матч с Динамо раскрыл главный недостаток ромба Зари

Премьер-лига
(5 голосов)

Тактической модели в центре поля с 4 игроков, которую в УПЛ ввел Скрипник

Тренер Севидов увидел, что матч с Динамо раскрыл главный недостаток ромба Зари
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Украинский тренер Александр Севидов в Футбол Talk на UA-Футбол проанализировал поражение "Зари" в решающем матче с "Динамо" (1:3) в 31 туре УПЛ.

Лидеры луганской команды, Кабаев и Кочергин, заметил Севидов, провели одну из худших своих игр.

Потому что если говорить за атаку, то видим прежде всего двух. Еще Леднев, но его не было в этом матче [из-за условия аренды с "Динамо"]. У обеих команд очень большие проблемы, особенно у "Зари". И очень длительное время ...Очень свободно позволяют сопернику принимать мячи, очень вольготно чувствуют себя игроки атаки соперника в самой опасной зоне - опорных полузащитников.

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При быстром переходе из атаки в оборону ни одна из команд не успевала быстро садиться в опорную зону. Это самая большая проблема. Мы очень хвалим ромб ["Зари"], но есть другая сторона медали. Эта центральная зона, откуда обычно забивают голы, где выполняют подборы. Она обычно пустует. Поэтому возникает много голевых моментов у ворот "Зари".

"Динамо" также продемонстрировало, что такого опорника, как Тарас Степаненко в "Шахтере", который "выгрызает с мясом" мячи, работает "лесорубом", и является основным полузащитником сборной Украины, такого игрока киевском "Динамо" очень не хватает.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Динамо (Киев) Динамо - Заря
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
17.07.2020 в 09:24
Причем ромб? Все ищем кошку где ее не надо искать. Кадры и постоянство решают.
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