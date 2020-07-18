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СМИ: Вероятность переезда Олимпика на стадион Черноморец равна нулю

Премьер-лига
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В следующем сезоне "Олимпик" будет базироваться в Киеве

СМИ: Вероятность переезда Олимпика на стадион Черноморец равна нулю
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Sport.ua сообщает, что "Олимпик" не переедет на стадион "Черноморец" в Одессе и будет в новом сезоне базироваться в Киеве.

Президент донецкого клуба Владислав Гельзин хотел выкупить футбольную арену. По словам руководителя "Олимпик" хотел слиться с "Черноморцем" в один клуб.

Но у Гельзина возникли финансовые проблемы, а также юридические трудности при переговорах с владельцем "Черноморца" Леонидом Климовым.

Вчера, появилась информация, что американская компания ALLRISE CAPITAL INC официально стала владельцем одесского футбольного стадиона "Черноморец".

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В статье: Олимпик (Донецк) Стадион "Черноморец" Владислав Гельзин
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Источник:
Sport.ua
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