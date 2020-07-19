Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

УПЛ. Второй этап. 32-й тур

19 июля. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 19:30

"Заря" - "Десна"

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Главный матч заключительного тура УПЛ: "Десна" в случае победы завершит сезон на третьем месте и в следующем сезоне сможет стартовать в групповом этапе Лиги Европы. Луганчанам третью строчку нужно удержать. К тому же, есть теоретические шансы даже обойти "Динамо", которое идёт вторым: для этого помимо собственной победы необходимо, чтобы "Колос" выиграл у киевлян на "Олимпийском".