Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва за группу Лиги Европы и 6 млн евро за попадание туда
УПЛ. Второй этап. 32-й тур
19 июля. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 19:30
"Заря" - "Десна"
Трансляция FootballHub (бесплатно)
Главный матч заключительного тура УПЛ: "Десна" в случае победы завершит сезон на третьем месте и в следующем сезоне сможет стартовать в групповом этапе Лиги Европы. Луганчанам третью строчку нужно удержать. К тому же, есть теоретические шансы даже обойти "Динамо", которое идёт вторым: для этого помимо собственной победы необходимо, чтобы "Колос" выиграл у киевлян на "Олимпийском".