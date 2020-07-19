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Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Битва за группу Лиги Европы и 6 млн евро за попадание туда

Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

УПЛ. Второй этап. 32-й тур
19 июля. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 19:30
"Заря" - "Десна"

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Главный матч заключительного тура УПЛ: "Десна" в случае победы завершит сезон на третьем месте и в следующем сезоне сможет стартовать в групповом этапе Лиги Европы. Луганчанам третью строчку нужно удержать. К тому же, есть теоретические шансы даже обойти "Динамо", которое идёт вторым: для этого помимо собственной победы необходимо, чтобы "Колос" выиграл у киевлян на "Олимпийском".

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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