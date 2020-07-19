Косовский: Молодым ребятам тяжело противостоять такому сопернику, как Днепр-1

Старший тренер "Ворсклы" Виталий Косовский прокомментировал поражение от "Днепра-1" в рамках 32-го тура УПЛ.

- Какие сегодня были задачи перед вашими молодыми ребятами, и какие выводы были сделаны?

- Тяжелая игра. Молодым ребятам тяжело противостоять такому сопернику. Но мы готовились, тренировались, настраивались. Имели план на игру: встречать в центральной зоне, активно проводить атаки, по возможности, но, к сожалению, многое не получилось. Можно сказать, проиграли за явным преимуществом соперника.

- В отличие от "Мариуполя" и "Львова", показалось, что "Днепру-1" было с вами не очень трудно. С чем это связано? "Днепр-1" оказался настолько сильным или в ваших ребят что-то не получилось?

- Конечно, "Днепр-1" - сильная команда. Но для нашей молодежи это третий матч, и, наверное, не хватило сил. Трудно играть такие матчи на уровне, где требуется быстрое принятие решений. Здесь совсем другая интенсивность, так и допускали ошибки. Пропустили гола, соответственно, и проиграли.

- "Ворскла" и "Александрия" после завоевания Кубка Престижа становились бронзовыми призерами. Как вы чувствуете...

- Вы намекаете, что... Нет, не будем об этом говорить. Хочу поздравить "Днепр-1" с трофеем. Его заслуженно завоевано, и, считаю, что все победы еще впереди. Конечно, желаю Дмитрию Михайленко пройти дальше и попасть в еврокубки и демонстрировать хороший результат. Это уже будет показателем всей работы.

- Есть мысли в Полтаве по поводу следующего сезона?

- В Полтаве есть команда, все хорошо. Будут подготовительные сборы, а в отношении футболистов решать главный тренер. Эти вопросы в большей степени к тренеру первой команды.