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Виктор Скрипник: Мы играли в свой футбол, достигли третьего места. Мы очень счастливы

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник луганчан подвел итоги сезона

Виктор Скрипник: Мы играли в свой футбол, достигли третьего места. Мы очень счастливы
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после ничьи с черниговской "Десной" в рамках 32-го тура УПЛ.

- Мы счастливы. С теми моментами, которые были в течение сезона - хорошие, плохие, травмы, разные дела. Но я горжусь, что я тренер этой команды. Ребята заслужили это место. Будем смотреть вперед с оптимизмом.

Этот сезон длится больше года и наконец мы его закончили. Я рад, что те мысли и тренировки, которые мы прививали команде, они сказывались в течение всего сезона. Мы играли в свой футбол, достигли третьего места. Мы очень счастливы и рады.

- Вы остаетесь в "Заре"?

- У меня контракт на 3 года. У меня нет никаких намерений. Не хочу сейчас говорить ничего нового. Все эти слухи - это работа ваша, я к этому не причастен", - рассказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов) УПЛ
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Источник:
Tribuna
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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
20.07.2020 в 00:13
заря не стремилась выигровать сдали игру ради ДК --был такой приказ а в ЛЧ бабки по круче и есть шанс попасть в ЛЕ случае вылета из ЛЧ --тут что то не чисто--знали что ДК дует Колосу
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+1
-1
Счётчик шансов (Полтава)
20.07.2020 в 00:07
Сегодня день слёз радости, бегущий по многим ***опам!
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+1
0
Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 23:20
А серебро было у вас совсем близко...
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+3
-1
AndrjuhALu (Донецк)
20.07.2020 в 00:07
Да это обидно, но ведь если абстрагироваться в целом неплохо. Команда завоевала бронзу и попала в группу ЛЕ. План максимум который ставился в начале сезона выполнен на 100%. Но и осадок конечно тоже останется, т.к. могли достичь большего.
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+3
-1
Yan Ostim
19.07.2020 в 23:12
Маріонетка
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+2
-6
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
19.07.2020 в 23:06
Мы играли в свой футбол, достигли третьего места. Мы очень счастливы и рады. - Зоря грала в свій футбол 1-2 роки назад, а сьогодні грала так як суркісня сказала!!! План виконано, всі раді і щасливі.
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+2
-6


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