Виктор Скрипник: Мы играли в свой футбол, достигли третьего места. Мы очень счастливы

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после ничьи с черниговской "Десной" в рамках 32-го тура УПЛ.

- Мы счастливы. С теми моментами, которые были в течение сезона - хорошие, плохие, травмы, разные дела. Но я горжусь, что я тренер этой команды. Ребята заслужили это место. Будем смотреть вперед с оптимизмом.

Этот сезон длится больше года и наконец мы его закончили. Я рад, что те мысли и тренировки, которые мы прививали команде, они сказывались в течение всего сезона. Мы играли в свой футбол, достигли третьего места. Мы очень счастливы и рады.

- Вы остаетесь в "Заре"?

- У меня контракт на 3 года. У меня нет никаких намерений. Не хочу сейчас говорить ничего нового. Все эти слухи - это работа ваша, я к этому не причастен", - рассказал Скрипник.