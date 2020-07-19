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Юрченко: По ходу игры не знали про Динамо. Могли и четвертое место занять
Хавбек "Зари" поделился мыслями после ничьи с "Десной"
Атакующий полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко поделился мыслями после ничьи с черниговской "Десны" в рамках 32-го тура УПЛ.
- Могли за второе место зацепиться. Почему не побежали?
- Во-первых, на поле мы не знали, что такой результат. Только в конце узнали. Так, как складывалась игра, можно было четвертое занять. Хорошо, что так вышло, что мы взяли третье место, забили гол. Если бы забили еще - это был бы нам подарок. Проигрывая 0:1, мы были на 4-м месте. Понимаем, что "Колос" обыграл, но с "Десной" было не очень легко играть. Хорошо, что мы третье заняли, а не четвертое.
- Какая была эмоция, когда диктор на стадионе сказал, что "Динамо" 0:2 проиграло?
- Подпортило настроение, конечно. В "Заре" пацаны рассказывали, что не могли два года подряд занять третье место. Теперь заняли третье, но немного испортили настроение, что могли быть вторыми, - рассказал Юрченко.