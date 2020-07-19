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Юрченко: По ходу игры не знали про Динамо. Могли и четвертое место занять

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Зари" поделился мыслями после ничьи с "Десной"

Юрченко: По ходу игры не знали про Динамо. Могли и четвертое место занять
Новина українською

Атакующий полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко поделился мыслями после ничьи с черниговской "Десны" в рамках 32-го тура УПЛ.

- Могли за второе место зацепиться. Почему не побежали?

- Во-первых, на поле мы не знали, что такой результат. Только в конце узнали. Так, как складывалась игра, можно было четвертое занять. Хорошо, что так вышло, что мы взяли третье место, забили гол. Если бы забили еще - это был бы нам подарок. Проигрывая 0:1, мы были на 4-м месте. Понимаем, что "Колос" обыграл, но с "Десной" было не очень легко играть. Хорошо, что мы третье заняли, а не четвертое.

- Какая была эмоция, когда диктор на стадионе сказал, что "Динамо" 0:2 проиграло?

- Подпортило настроение, конечно. В "Заре" пацаны рассказывали, что не могли два года подряд занять третье место. Теперь заняли третье, но немного испортили настроение, что могли быть вторыми, - рассказал Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) УПЛ Владлен Юрченко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (2)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
19.07.2020 в 23:38
из тренеров ни у кого нет интернета чтоб посмотреть счет? такой шанс был на второе место, а они время тянут
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AndrjuhALu (Донецк)
20.07.2020 в 00:12
Зато теперь мы понимаем что у игроков была четкая установка удержаться на третьем месте. Тренеры решили не рисковать и не нагнетать пацанов чтобы те в погоне за серебром не лишились бронзы и гарантированной группы ЛЕ. А Десна смотрелась очень даже хорошо, хотя под конец матча так же как и Заря все устали.
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