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В нынешнем сезоне в ворота Динамо поставили 8 пенальти. Это новый рекорд клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Предыдущее "достижение" держалось с сезона 1993/94

В нынешнем сезоне в ворота Динамо поставили 8 пенальти. Это новый рекорд клуба
Новина українською

В матче заключительного тура УПЛ, в котором "Колос" играл с "Динамо" (2:0), в ворота киевлян был назначен пенальти, который реализовал Арни Вильхьяльмссон.

Интересно, что в нынешнем сезоне УПЛ это был уже 8-й пенальти, который был назначен в ворота "Динамо" (7 из них были реализованы).

Данный показатель является рекордом (вернее, антирекордом) киевского клуба. Предыдущий рекорд "Динамо" по пенальти стоял с сезона 1993/94, когда в ворота киевлян было назначено 7 одиннадцатиметровых.

Также стоит отметить, что всего в чемпионатах Украины за всю историю в ворота "Динамо" было назначено 70 пенальти, 52 из которых были реализованы.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.07.2020 в 22:41
Казалось больше. Только в топ-6 три раза с Колосом и Александрией, с Зарёй один раз...
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
20.07.2020 в 22:32
А у ворота Шахтаря скільки? Так, для порівняння?
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+3
0
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jnp49 (ОДЕССА)
20.07.2020 в 22:29
И всё-равно это НИЧТОЖНО МАЛО! Не любят у нас арбитры показывать на точку в играх с динамовцами. Меня вчера ОЧЕНЬ удивило что арбитр поставил в их ворота пенальти...
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0
-4
Просто Квашин (Харьков)
20.07.2020 в 22:41
Упоротый поц, болела "Черножопца"...
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+1
0


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