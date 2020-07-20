В нынешнем сезоне в ворота Динамо поставили 8 пенальти. Это новый рекорд клуба

В матче заключительного тура УПЛ, в котором "Колос" играл с "Динамо" (2:0), в ворота киевлян был назначен пенальти, который реализовал Арни Вильхьяльмссон.

Интересно, что в нынешнем сезоне УПЛ это был уже 8-й пенальти, который был назначен в ворота "Динамо" (7 из них были реализованы).

Данный показатель является рекордом (вернее, антирекордом) киевского клуба. Предыдущий рекорд "Динамо" по пенальти стоял с сезона 1993/94, когда в ворота киевлян было назначено 7 одиннадцатиметровых.

Также стоит отметить, что всего в чемпионатах Украины за всю историю в ворота "Динамо" было назначено 70 пенальти, 52 из которых были реализованы.