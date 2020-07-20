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Цыганык: Игроки Зари не знали счет матча Колос – Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

С коммуникацией у луганчан все очень плохо

Цыганык: Игроки Зари не знали счет матча Колос – Динамо
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык заявил о том, что игроки "Зари" в матче с "Десной" (1:1) не знали результат параллельного поединка "Динамо" с "Колосом", и поэтому решили играть на удержание счета.

"Игроки "Зари" не знали счет матча "Колос" – "Динамо". Болельщики пытались докричаться о том, что "Динамо" проигрывает. Это слышали только запасные футболисты, и они пытались передать, но игроки "Зари" были в запаре. Они думали о том, чтобы не проиграть.

Некоторые футболисты до последней секунды не знали, как в параллельном матче играет "Динамо", – сказал Цыганык.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Игорь Цыганык Колос (Ковалевка)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (9)
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Po4eson (Одесса)
21.07.2020 в 01:05
Может продублируют.ЛППЛожьПи++зд__ёшьИ Правокация
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0
0
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
21.07.2020 в 00:44
Звіздить як Троцький, по стадіону оголошення було про рахунок в матчі Колос - Динамо
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0
-1
ВЛАДИМИР ФКМЗ (ЗАПОРОЖЬЕ)
21.07.2020 в 00:23
В незнание счета можно поверить только если это чемпионат Украины 1960 года.. Докричаться они не могли.. это журналистика которую мы заслужили..)
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+1
0
absurdlight (Kiev)
21.07.2020 в 00:33
Камон, а можно было бы пропустить от Десны, а потом начинать ЛЕ с квалификации где 80%, что ты попадёшь на клуб с топ чемпионата и останешься с носом в итоге.
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0
0
absurdlight (Kiev)
21.07.2020 в 00:37
Не стоит забывать, что было на кану. Если клуб попадает в групповой, то сходу получает плюшку в размере почти $ 3 млн.
0
0
djumba (Мелитополь)
21.07.2020 в 00:38
та можно было... но нафига ж такую чушь вешать, что не знали счет...
+1
0
ВЛАДИМИР ФКМЗ (ЗАПОРОЖЬЕ)
21.07.2020 в 00:39
Камон, тут не про варианты, а про докричаться.. иметь шанс на серебро и лч и так испугаться..
0
-1
absurdlight (Kiev)
21.07.2020 в 00:45
Может вы правы, а я нет, но по тому что я видел - Заря вообще с трудом сравняла счёт. 2 игры за 3 дня, это все таки сложно, особенно когда у тебя нет нормальной ротации
+1
0
absurdlight (Kiev)
21.07.2020 в 00:50
Но а так то, Цыганык - это трынделка.
+2
0


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