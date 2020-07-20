Цыганык: Игроки Зари не знали счет матча Колос – Динамо

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык заявил о том, что игроки "Зари" в матче с "Десной" (1:1) не знали результат параллельного поединка "Динамо" с "Колосом", и поэтому решили играть на удержание счета.

"Игроки "Зари" не знали счет матча "Колос" – "Динамо". Болельщики пытались докричаться о том, что "Динамо" проигрывает. Это слышали только запасные футболисты, и они пытались передать, но игроки "Зари" были в запаре. Они думали о том, чтобы не проиграть.

Некоторые футболисты до последней секунды не знали, как в параллельном матче играет "Динамо", – сказал Цыганык.