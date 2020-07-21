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Президент Олимпика не отказывается от Черноморца, но шансов остается все меньше - СМИ
Скоро - старт нового сезона
Михаил Спиваковский, ведущий шоу ТаТоТаке, сообщил, что общался с президентом донецкого "Олимпика" Владиславом Гельзиным на тему переезда в Одессу и объединения с "Черноморцем".
Журналист напомнил: были слухи, что у Гельзина с действующим президентом "Черноморца" Леонидом Климовым был неудачный контакт.
Но это дезинформация. Еще не было разговора тет-а-тет, была только предварительная договоренность о такой встрече, если Гельзину удастся выкупить у американцев стадион "Черноморец".
Гельзин подтвердил в разговоре со мной, что он решительно настроен инвестировать и его план остается в силе. Но времени на реализацию остается все меньше.