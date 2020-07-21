Президент Олимпика не отказывается от Черноморца, но шансов остается все меньше - СМИ

Михаил Спиваковский, ведущий шоу ТаТоТаке, сообщил, что общался с президентом донецкого "Олимпика" Владиславом Гельзиным на тему переезда в Одессу и объединения с "Черноморцем".

Журналист напомнил: были слухи, что у Гельзина с действующим президентом "Черноморца" Леонидом Климовым был неудачный контакт.