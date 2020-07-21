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Президент Олимпика не отказывается от Черноморца, но шансов остается все меньше - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Скоро - старт нового сезона

Президент Олимпика не отказывается от Черноморца, но шансов остается все меньше - СМИ
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Михаил Спиваковский, ведущий шоу ТаТоТаке, сообщил, что общался с президентом донецкого "Олимпика" Владиславом Гельзиным на тему переезда в Одессу и объединения с "Черноморцем".

Журналист напомнил: были слухи, что у Гельзина с действующим президентом "Черноморца" Леонидом Климовым был неудачный контакт.

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Но это дезинформация. Еще не было разговора тет-а-тет, была только предварительная договоренность о такой встрече, если Гельзину удастся выкупить у американцев стадион "Черноморец".

Гельзин подтвердил в разговоре со мной, что он решительно настроен инвестировать и его план остается в силе. Но времени на реализацию остается все меньше.

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В статье: Олимпик (Донецк) Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса) Владислав Гельзин Леонид Климов
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
21.07.2020 в 11:16
им не нужен стадион и ЧО им нужна земля в центре настроят всякую хрень а во вторых у Гельзина нет бабок он на кого то работает и не говорит на кого --тут что то не чисто не ведитесь одесситы
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0
0
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Инспектор ( )
21.07.2020 в 11:09
На Черноморце что, свет клином сошелся? Есть много городов где нет приличных команд, но есть стадионы
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
21.07.2020 в 11:15
Вот именно! Сумы, например. И к Киеву ближе
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+1
0


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