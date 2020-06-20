Акценты. Гельзин в Черноморце? Согнать собаку с сена

Эпиграф:

"Фантазер! - ты меня называла, - Фантазер, а мы с тобою не пара…" (слова песни, звучащие на стадионе после каждого домашнего гола "Олимпика").

Владислав Гельзин хочет выкупить стадион и клуб "Черноморец" и перевезти "Олимпик" в Одессу. Бомба из бомб, я вам скажу, особенно учитывая, что президент "Олимпика" лично подтвердил эту информацию. А самое удивительное то, что новость пока не успела обрасти сомнительными подробностями и сплетнями, как это обычно бывает в таких случаях.

Вот когда "Черноморец" якобы хотел приобрести Новинский, они гуляли в полный рост. При том, что сам он их опроверг. Одесса – город парадоксов? Попробую высказать свое видение ситуации и свое отношение к ней, как болельщика "Черноморца" с 1976 по 1998 год (плюс четыре года ГРИГОРианского РОМАНтизма (2010-2014).

Акцент первый: Гельзин для "Черноморца". Навскидку – сплошные плюсы.

Начнем с того, что Леонид Климов сотоварищи за 22 года довели одесский футбольный клуб, а главное – команду, до такого состояния, что сегодня болельщики будут рады практически любому новому хозяину. Еще раз подчеркну: достижения Альтмана и Григорчука стали возможны не благодаря, а скорее вопреки общей тенденции управления клубом.

Ну а тем паче, если новый хозяин – фанат футбола. Именно этого недоставало Одессе уже почти четверть века. В отношении Гельзина в этом вопросе сомнений не возникает. Достаточно будет вспомнить, что он – самый возрастной футболист УПЛ, игравший в ней в 42 года, дебютировав уже в качестве президента клуба, и игровой картины не испортивший.

Шесть лет "Олимпика" в УПЛ показали его состоятельность, как хозяина футбольного клуба. Признаюсь, поначалу воспринял скептически появление этой команды в "вышке". Наверное, излишне будет говорить и о тех проблемах, с которыми столкнулся дебютант из Донецка с лета 2014 года. Но год за годом он не уставал удивлять своей стабильностью, держа уровень.

Скажу больше, менялось игровое лицо команды. Из типичного представителя украинского футбола с его неброским прагматизмом она постепенно превращалась в "играющую" и уже вызывала мои симпатии. Как неуступчивостью на поле, так и стремлением демонстрировать более привлекательную игру.

Я не понял отставки Санжара и дальнейших шараханий с тренерами. Именно тогда "Олимпик" пошел под гору в турнирной таблице. Жаль, что ушел испанец: при нем просматривался дальнейший прогресс. Но главное – у этой команды всегда был стержень. Чего, кстати, не было у "Черноморца" на протяжении большинства лет эпохи Климакса, как окрестили ее в Одессе.

А еще у "Олимпика" всегда было в достатке самоуважения. Которое давно стало дефицитом в "Черноморце". Всю эту дурно пахнущую историю с игрой молодняка на контору позвольте не комментировать. Ибо я здесь говорю лишь о том, в чем убедился лично. Скажу так: "Олимпик" в УПЛ заставил многих, включая меня, относиться к себе уважительно. Боевая единица.

Не признающая авторитетов. Включая "Шахтер". Донецкое происхождение, само по себе, породило в народе предвзятое отношение к команде Гельзина. Мол, еще один поставщик очков. Ничего подобного. Уже в своем третьем сезоне в УПЛ "Олимпик" отобрал очки у "Шахтера" в трех матчах из четырех. А в последний раз он это сделал в прошлом сезоне.

Конечно, куда чаще его громили по-черному. Так ведь именно потому, что он вынудил фаворита настраиваться на себя всерьез (не считая первых сезонов, когда дебютант еще лишь свыкался с новым уровнем игры). Чем-то это напомнило взаимоотношения "Черноморца" с "Динамо" в прошлом веке: или заруба, или погром – третьего не дано. А тут – целый бразильский "Шахтер".

В этом смысле, Гельзин был бы для Одессы лучше Новинского. Ибо мы помним, что "Севастополь" последнего смотрелся скорее таки сателлитом "Шахтера". Здесь же, то и дело, подчеркивается чувство собственного достоинства и независимость клуба. Маленькая, но очень гордая птичка. Как-то так оно мне видится.

Как крепкий хозяйственник, которым он себя зарекомендовал в УПЛ, Гельзин точно сумел бы распорядиться должным образом инфраструктурой "Черноморца", попади она в его руки. Как футбольный человек, думается, он в состоянии вернуть Одессе большой футбол. И речь не об уровне турниров – об игре команды, за которую не стыдно, и которая не оставит безучастным.

Символично, что даже цвета "Олимпика" совпадают с цветами "Черноморца". Исключая черный, который появился у нас уже после ухода в историю настоящего "Черноморца" - команды ЧМП. Поэтому иногда, глядя на "олимпийцев", невольно ловил себя на чем-то, смутно напоминающем ностальгию по временам, когда в Одессе был серьезный клуб.

Отчего-то кажется, что если бы здесь все пазлы сошлись, одесские любители футбола от этого только выиграли бы.

Акцент второй: "Черноморец" для Гельзина. Думается, президент "Олимпика" морально устал от не шибко гостеприимного Киева.

За прошедшие шесть лет ни столица не стала для клуба второй родиной, ни "олимпийцы" - своими для киевлян. Безусловное доминирование "Динамо" не оставляет шансов на появление своих болельщиков, заполнявших бы стадион хотя бы на четверть. Девочки, закрывающие тему сисек клубными шарфиками, не в счет.

Потенциальный переезд в толерантную Одессу, да еще и под флаг "Черноморца", сулит реальную перспективу обретения болельщика – при условии повышения качества игры и возрастания амбиций. Но, как вы понимаете, это и самому Гельзину нужно. В отличие от Климова, он не только бизнесмен, но и любит футбол.

Как говорил киногерой Высоцкого: "Это тебе не Соболевская, здесь у него любовь с интересом…" Параллельно могли бы решиться кадровые проблемы с молодежью – за счет местной футбольной школы. Впрочем, это отдельный разговор.

Ситуация напоминает примеры из истории, когда буржуа покупали себе дворянские титулы, дабы их возможности и стремления были подкреплены статусом. Что ж, нынешний "Черноморец" идеально соответствует этому образу – от него действительно осталось лишь некогда звучное имя. Которое не только придаст веса "новому дворянину", но и бросит ему новый вызов. Интересно.

Ну и наконец, как говорил самый любимый одесситами тренер "Черноморца" Виктор Прокопенко, жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно у моря. Отнюдь не зря в Одессу съезжаются все, кому не лень. Не случайно помотавшиеся по свету футболисты якорь бросают именно здесь. Теперь можно и закончить фразу Глеба Жеглова: "… здесь у него лежбище".

Мечты о возвращении в Донецк все глуше и глуше, а ментально выходцам с Востока на Юге адаптироваться легче, нежели в столице. Об экономической составляющей я молчу – меня интересует футбол.

Акцент третий: Уйдет ли собака с сена? Не счесть, сколько раз Одессу будоражили слухи о том, что Климов продает "Черноморец". Иногда они оказывались небеспочвенными, но никогда желаемое не превращалось в действительное. Президент клуба напоминал классическую собаку на сене.

С той разницей, что это сено - ФК "Черноморец" - принесло ему в городе немало преференций и выгод, терять которые он, естественно, не собирался. То называл сумму, которую покупатель считал завышенной, то отказывался в последний момент от сделки из неких высших соображений, то ставил неприемлемые дополнительные условия. Так гласит народная молва.

Сегодняшняя ситуация усугубляется тем, что стадион ему как бы юридически не принадлежит. На него был наложен арест – за былые грехи хозяина. Далее начинается самое интересное. Семнадцать раз, Карл, стадион пытались продать с молотка! Семнадцать раз отмеряли все меньшую и меньшую сумму, а когда, наконец, отрезали, то она "похудела" почти на миллиард гривен.

Занимался этой Санта-Барбарой Фонд гарантирования вкладов физических лиц. С молчаливого благословения власть предержащих. Однако стоило лишь стадион продать, как вскоре появилась информация о том, что он вновь был арестован по требованию Прокуратуры. По другой версии, он продолжал находиться под арестом на момент продажи.

А еще через четыре дня появляется новость о том, что Гельзин хочет выкупить стадион. Потому что те люди, которые сегодня купили стадион, не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к футболу. И вот теперь сиди и думай…

Поскольку тут мы с вами вступаем на зыбкую почву предположений, к тому же автору становится скучно, когда заходит речь об экономике и юриспруденции, то на этой ошеломляющей ноте позвольте и завершить беседу.

Если же вас интересует мое мнение, то, в силу врожденного пессимизма, многократно усиленного тем, что последние полжизни любителя футбола пришлось прожить в эпоху Климакса… Ну, короче, вы поняли. Все это было бы слишком хорошо, чтобы в это поверить. С другой стороны, в жизни случается всякое, а взгляд автора скользит по поверхности – без учета подводных течений.

К примеру, кто тот таинственный партнер Гельзина, и в какой степени он способен повлиять на развитие событий?

Одесса замерла в ожидании…

P.S. Полтора часа спустя после написания данного текста вышла новость о том, что имеется еще один желающий купить "Черноморец". Поскольку для меня, как и для многих, он – абсолютный кот в мешке, тут воздержусь от комментариев. Гельзин же, нравится он кому-то или нет, человек футбольный. И его намерения должны быть очевидны и прозрачны. Мне так кажется.