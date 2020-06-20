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Акценты. Гельзин в Черноморце? Согнать собаку с сена

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Что это может значить, и возможно ли это в принципе?

Акценты. Гельзин в Черноморце? Согнать собаку с сена
Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Эпиграф:

"Фантазер! - ты меня называла, - Фантазер, а мы с тобою не пара…"

(слова песни, звучащие на стадионе после каждого домашнего гола "Олимпика").

Владислав Гельзин хочет выкупить стадион и клуб "Черноморец" и перевезти "Олимпик" в Одессу. Бомба из бомб, я вам скажу, особенно учитывая, что президент "Олимпика" лично подтвердил эту информацию. А самое удивительное то, что новость пока не успела обрасти сомнительными подробностями и сплетнями, как это обычно бывает в таких случаях.

Вот когда "Черноморец" якобы хотел приобрести Новинский, они гуляли в полный рост. При том, что сам он их опроверг. Одесса – город парадоксов? Попробую высказать свое видение ситуации и свое отношение к ней, как болельщика "Черноморца" с 1976 по 1998 год (плюс четыре года ГРИГОРианского РОМАНтизма (2010-2014).

Акцент первый: Гельзин для "Черноморца". Навскидку – сплошные плюсы.

Начнем с того, что Леонид Климов сотоварищи за 22 года довели одесский футбольный клуб, а главное – команду, до такого состояния, что сегодня болельщики будут рады практически любому новому хозяину. Еще раз подчеркну: достижения Альтмана и Григорчука стали возможны не благодаря, а скорее вопреки общей тенденции управления клубом.

Ну а тем паче, если новый хозяин – фанат футбола. Именно этого недоставало Одессе уже почти четверть века. В отношении Гельзина в этом вопросе сомнений не возникает. Достаточно будет вспомнить, что он – самый возрастной футболист УПЛ, игравший в ней в 42 года, дебютировав уже в качестве президента клуба, и игровой картины не испортивший.

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Шесть лет "Олимпика" в УПЛ показали его состоятельность, как хозяина футбольного клуба. Признаюсь, поначалу воспринял скептически появление этой команды в "вышке". Наверное, излишне будет говорить и о тех проблемах, с которыми столкнулся дебютант из Донецка с лета 2014 года. Но год за годом он не уставал удивлять своей стабильностью, держа уровень.

Скажу больше, менялось игровое лицо команды. Из типичного представителя украинского футбола с его неброским прагматизмом она постепенно превращалась в "играющую" и уже вызывала мои симпатии. Как неуступчивостью на поле, так и стремлением демонстрировать более привлекательную игру.

Я не понял отставки Санжара и дальнейших шараханий с тренерами. Именно тогда "Олимпик" пошел под гору в турнирной таблице. Жаль, что ушел испанец: при нем просматривался дальнейший прогресс. Но главное – у этой команды всегда был стержень. Чего, кстати, не было у "Черноморца" на протяжении большинства лет эпохи Климакса, как окрестили ее в Одессе.

А еще у "Олимпика" всегда было в достатке самоуважения. Которое давно стало дефицитом в "Черноморце". Всю эту дурно пахнущую историю с игрой молодняка на контору позвольте не комментировать. Ибо я здесь говорю лишь о том, в чем убедился лично. Скажу так: "Олимпик" в УПЛ заставил многих, включая меня, относиться к себе уважительно. Боевая единица.

Не признающая авторитетов. Включая "Шахтер". Донецкое происхождение, само по себе, породило в народе предвзятое отношение к команде Гельзина. Мол, еще один поставщик очков. Ничего подобного. Уже в своем третьем сезоне в УПЛ "Олимпик" отобрал очки у "Шахтера" в трех матчах из четырех. А в последний раз он это сделал в прошлом сезоне.

Акценты. Гельзин в Черноморце? Согнать собаку с сена - изображение 2

Конечно, куда чаще его громили по-черному. Так ведь именно потому, что он вынудил фаворита настраиваться на себя всерьез (не считая первых сезонов, когда дебютант еще лишь свыкался с новым уровнем игры). Чем-то это напомнило взаимоотношения "Черноморца" с "Динамо" в прошлом веке: или заруба, или погром – третьего не дано. А тут – целый бразильский "Шахтер".

В этом смысле, Гельзин был бы для Одессы лучше Новинского. Ибо мы помним, что "Севастополь" последнего смотрелся скорее таки сателлитом "Шахтера". Здесь же, то и дело, подчеркивается чувство собственного достоинства и независимость клуба. Маленькая, но очень гордая птичка. Как-то так оно мне видится.

Как крепкий хозяйственник, которым он себя зарекомендовал в УПЛ, Гельзин точно сумел бы распорядиться должным образом инфраструктурой "Черноморца", попади она в его руки. Как футбольный человек, думается, он в состоянии вернуть Одессе большой футбол. И речь не об уровне турниров – об игре команды, за которую не стыдно, и которая не оставит безучастным.

Символично, что даже цвета "Олимпика" совпадают с цветами "Черноморца". Исключая черный, который появился у нас уже после ухода в историю настоящего "Черноморца" - команды ЧМП. Поэтому иногда, глядя на "олимпийцев", невольно ловил себя на чем-то, смутно напоминающем ностальгию по временам, когда в Одессе был серьезный клуб.

Отчего-то кажется, что если бы здесь все пазлы сошлись, одесские любители футбола от этого только выиграли бы.

Акцент второй: "Черноморец" для Гельзина. Думается, президент "Олимпика" морально устал от не шибко гостеприимного Киева.

За прошедшие шесть лет ни столица не стала для клуба второй родиной, ни "олимпийцы" - своими для киевлян. Безусловное доминирование "Динамо" не оставляет шансов на появление своих болельщиков, заполнявших бы стадион хотя бы на четверть. Девочки, закрывающие тему сисек клубными шарфиками, не в счет.

Акценты. Гельзин в Черноморце? Согнать собаку с сена - изображение 3

Потенциальный переезд в толерантную Одессу, да еще и под флаг "Черноморца", сулит реальную перспективу обретения болельщика – при условии повышения качества игры и возрастания амбиций. Но, как вы понимаете, это и самому Гельзину нужно. В отличие от Климова, он не только бизнесмен, но и любит футбол.

Как говорил киногерой Высоцкого: "Это тебе не Соболевская, здесь у него любовь с интересом…" Параллельно могли бы решиться кадровые проблемы с молодежью – за счет местной футбольной школы. Впрочем, это отдельный разговор.

Ситуация напоминает примеры из истории, когда буржуа покупали себе дворянские титулы, дабы их возможности и стремления были подкреплены статусом. Что ж, нынешний "Черноморец" идеально соответствует этому образу – от него действительно осталось лишь некогда звучное имя. Которое не только придаст веса "новому дворянину", но и бросит ему новый вызов. Интересно.

Ну и наконец, как говорил самый любимый одесситами тренер "Черноморца" Виктор Прокопенко, жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно у моря. Отнюдь не зря в Одессу съезжаются все, кому не лень. Не случайно помотавшиеся по свету футболисты якорь бросают именно здесь. Теперь можно и закончить фразу Глеба Жеглова: "… здесь у него лежбище".

Акценты. Гельзин в Черноморце? Согнать собаку с сена - изображение 4

Мечты о возвращении в Донецк все глуше и глуше, а ментально выходцам с Востока на Юге адаптироваться легче, нежели в столице. Об экономической составляющей я молчу – меня интересует футбол.

Акцент третий: Уйдет ли собака с сена? Не счесть, сколько раз Одессу будоражили слухи о том, что Климов продает "Черноморец". Иногда они оказывались небеспочвенными, но никогда желаемое не превращалось в действительное. Президент клуба напоминал классическую собаку на сене.

С той разницей, что это сено - ФК "Черноморец" - принесло ему в городе немало преференций и выгод, терять которые он, естественно, не собирался. То называл сумму, которую покупатель считал завышенной, то отказывался в последний момент от сделки из неких высших соображений, то ставил неприемлемые дополнительные условия. Так гласит народная молва.

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Сегодняшняя ситуация усугубляется тем, что стадион ему как бы юридически не принадлежит. На него был наложен арест – за былые грехи хозяина. Далее начинается самое интересное. Семнадцать раз, Карл, стадион пытались продать с молотка! Семнадцать раз отмеряли все меньшую и меньшую сумму, а когда, наконец, отрезали, то она "похудела" почти на миллиард гривен.

Занимался этой Санта-Барбарой Фонд гарантирования вкладов физических лиц. С молчаливого благословения власть предержащих. Однако стоило лишь стадион продать, как вскоре появилась информация о том, что он вновь был арестован по требованию Прокуратуры. По другой версии, он продолжал находиться под арестом на момент продажи.

А еще через четыре дня появляется новость о том, что Гельзин хочет выкупить стадион. Потому что те люди, которые сегодня купили стадион, не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к футболу. И вот теперь сиди и думай…

Поскольку тут мы с вами вступаем на зыбкую почву предположений, к тому же автору становится скучно, когда заходит речь об экономике и юриспруденции, то на этой ошеломляющей ноте позвольте и завершить беседу.

Если же вас интересует мое мнение, то, в силу врожденного пессимизма, многократно усиленного тем, что последние полжизни любителя футбола пришлось прожить в эпоху Климакса… Ну, короче, вы поняли. Все это было бы слишком хорошо, чтобы в это поверить. С другой стороны, в жизни случается всякое, а взгляд автора скользит по поверхности – без учета подводных течений.

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К примеру, кто тот таинственный партнер Гельзина, и в какой степени он способен повлиять на развитие событий?

Одесса замерла в ожидании…

P.S. Полтора часа спустя после написания данного текста вышла новость о том, что имеется еще один желающий купить "Черноморец". Поскольку для меня, как и для многих, он – абсолютный кот в мешке, тут воздержусь от комментариев. Гельзин же, нравится он кому-то или нет, человек футбольный. И его намерения должны быть очевидны и прозрачны. Мне так кажется.

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В статье: Олимпик (Донецк) Черноморец (Одесса) Владислав Гельзин Леонид Климов
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