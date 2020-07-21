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Самый молодой дебютант в высшей лиге - игрок Днепр-1 установил рекорд

Премьер-лига
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Основного состава и среди полевых футболистов

Самый молодой дебютант в высшей лиге - игрок Днепр-1 установил рекорд
Новина українською

С первых минут в составе "Днепр-1" на матч 32 тура УПЛ с "Ворсклой" (3:0) вышел атакующий полузащитник Егор Ярмолюк (№14).

Он стал самым молодым футболистом основного состава среди полевых игроков в истории чемпионатов Украины в высшей лиге - 16 лет и 140 дней.

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Прежнее достижение 27-летней давности Олега Гараса из "Карпат" Егор превзошел на 4 дня, сообщает sport.ua.

А в более юном возрасте, чем Ярмолюк, дебютировал в основе только один игрок - голкипер "Днепра" Сергей Перхун (16 лет и 34 дня).

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В статье: УПЛ рекорд СК Днепр-1 Егор Ярмолюк Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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