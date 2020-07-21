За победу над Динамо игроки Десны получили по 100 тысяч гривен премиальных

Игроки черниговской "Десны" получили солидные премиальные за победу над "Динамо" в 28-м туре УПЛ (3:2). Об этом сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

При этом, в случае победы в последнем туре над "Зарей", которая бы гарантировала черниговцам группу Лиги Европы, игрокам были обещаны премиальные почти в два раза больше.

Однако матч завершился со счетом 1:1 и напрямую в группу попали именно луганчане. Получили ли какие-то премиальные футболисты "Десны" за этот матч история умалчивает.