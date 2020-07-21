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За победу над Динамо игроки Десны получили по 100 тысяч гривен премиальных

Премьер-лига
(1 голосов)

За победу над Зарей обещали вдвое больше

За победу над Динамо игроки Десны получили по 100 тысяч гривен премиальных
Новина українською

Игроки черниговской "Десны" получили солидные премиальные за победу над "Динамо" в 28-м туре УПЛ (3:2). Об этом сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

При этом, в случае победы в последнем туре над "Зарей", которая бы гарантировала черниговцам группу Лиги Европы, игрокам были обещаны премиальные почти в два раза больше.

Однако матч завершился со счетом 1:1 и напрямую в группу попали именно луганчане. Получили ли какие-то премиальные футболисты "Десны" за этот матч история умалчивает.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Ящук Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
21.07.2020 в 22:56
Интересно! Сколько получат игроки КОЛОСА за победу над ДИНАМО?
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