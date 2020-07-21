Премьер-лига
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За победу над Динамо игроки Десны получили по 100 тысяч гривен премиальных
За победу над Зарей обещали вдвое больше
Игроки черниговской "Десны" получили солидные премиальные за победу над "Динамо" в 28-м туре УПЛ (3:2). Об этом сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.
При этом, в случае победы в последнем туре над "Зарей", которая бы гарантировала черниговцам группу Лиги Европы, игрокам были обещаны премиальные почти в два раза больше.
Однако матч завершился со счетом 1:1 и напрямую в группу попали именно луганчане. Получили ли какие-то премиальные футболисты "Десны" за этот матч история умалчивает.
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Источник:Футбольный формат
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jnp49 (ОДЕССА)
21.07.2020 в 22:56
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