Источник: Задолженность по зарплате в Заре составляет почти три месяца

Луганская "Заря" все еще находится не в лучшем финансовом состоянии.

Как сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, долги по зарплате в луганском клубе составляют почти три месяца.

Также футболистам в будущем пообещали выплатить премиальные и за бронзу УПЛ, которая была завоевана в минувшее воскресенье.

Отметим, что информация о том, что в "Заре" есть долги по зарплате появилась в начале июня, однако позже сообщалось о том, что клуб частично погасил задолженности перед игроками за счет транша "Крузейро" по долгу за Виллиана Гомеса.