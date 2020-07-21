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Источник: Задолженность по зарплате в Заре составляет почти три месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Также команде пообещали премиальные за бронзу УПЛ

Источник: Задолженность по зарплате в Заре составляет почти три месяца
Новина українською

Луганская "Заря" все еще находится не в лучшем финансовом состоянии.

Как сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, долги по зарплате в луганском клубе составляют почти три месяца.

Также футболистам в будущем пообещали выплатить премиальные и за бронзу УПЛ, которая была завоевана в минувшее воскресенье.

Отметим, что информация о том, что в "Заре" есть долги по зарплате появилась в начале июня, однако позже сообщалось о том, что клуб частично погасил задолженности перед игроками за счет транша "Крузейро" по долгу за Виллиана Гомеса.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Ящук
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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
22.07.2020 в 00:43
Как сказал бы Глеб Жеглов- ЧТО У Фокса(Ахметова) -денег нет?
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ffggpl (Харьков)
21.07.2020 в 23:36
Должны зайти бонусы от УЕФА за участие в группе ЛЕ.
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0
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Tenma7 (Чернигов)
22.07.2020 в 00:08
После окончания груп этапа, через пол года
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0
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absurdlight (Kiev)
22.07.2020 в 00:44
А тем временем - кредит готивкою. :))
0
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