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Источник: Задолженность по зарплате в Заре составляет почти три месяца
Также команде пообещали премиальные за бронзу УПЛ
Луганская "Заря" все еще находится не в лучшем финансовом состоянии.
Как сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, долги по зарплате в луганском клубе составляют почти три месяца.
Также футболистам в будущем пообещали выплатить премиальные и за бронзу УПЛ, которая была завоевана в минувшее воскресенье.
Отметим, что информация о том, что в "Заре" есть долги по зарплате появилась в начале июня, однако позже сообщалось о том, что клуб частично погасил задолженности перед игроками за счет транша "Крузейро" по долгу за Виллиана Гомеса.