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Воробей: Луческу в Динамо - для меня это непонятно

Премьер-лига
(3 голосов)

В недоумении находятся не только киевские болельщики

Воробей: Луческу в Динамо - для меня это непонятно
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо".

"Луческу в "Динамо" - для меня это непонятно. В футболе бывают разные случаи: "Барселона" – "Реал", примеры есть в европейских чемпионатах. Луческу добился многого в "Шахтере", отдал хорошие года. А проходит некоторое время и он возглавляет вечного конкурента. Мне немножко непонятно.

Я знаю его как специалиста. Он не будет исповедовать динамовский стиль. Луческу будет выбивать у клуба карт-бланш. У него будет направленность на латиноамериканцев. Но потянет ли "Динамо" это финансово" – сомневается Воробей.

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В статье: Мирча Луческу Андрей Воробей Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Joyce (Donetsk)
23.07.2020 в 17:35
Андрей, иногда лучше молчать, хотя, с другой стороны, все "правильно":) 1- Уровень ЧУ скатился "до не могу"; 2-Мирча - авторитет, за которым последует ИМС; 3- ДК надо спасать и морально, и материально: 4-РЛА наконец-то взялся за изучение законов диалектики; 5-Бренд ШД без бренда ДК мало чего стоит (принцип аналогии и контраста); 6-Ну и наконец вернемся в 2005-6, когда ШД и ДК обменивались титулами, кубками и дублями (для тех, кто в теме). Уверен, что через 2-3 и ШД, и ДК будут наводить ужас на Европу. 100% :))
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+2
-3
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 17:49
..дурень думкою багатіє)
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+1
0
Alex7Chapman (Кропивницький)
23.07.2020 в 17:23
Андрію, для нас, як вболівальників футболу, а не "жалкой пародии", теж незрозуміло..ЦЕ ВЗАГАЛІ ЩО!???
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+2
-1
ysebe1970 (Бровары)
23.07.2020 в 17:19
Красников остаеться... Хотя Мирча всегда сам..
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
23.07.2020 в 17:17
Воробей прав насчет латиноамерикацев. Думаю, для динамовской молодежи настали плохие времена. Будет массовый уход в аренду - в Мариуполь, например.
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0
-2
ysebe1970 (Бровары)
23.07.2020 в 17:18
Мариуполь.. Заря Днепр..Колос.. Мариуполь далеко..
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0
-2
филанкрот (donetsk)
23.07.2020 в 17:15
подивимось
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+1
-1
vgolovan (полтава)
23.07.2020 в 17:10
ребята это его работа и ему пофиг кого тренировать
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+4
-3
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 17:50
..угу, пасти свині чи кози.
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0
0


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