Воробей: Луческу в Динамо - для меня это непонятно

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо".

"Луческу в "Динамо" - для меня это непонятно. В футболе бывают разные случаи: "Барселона" – "Реал", примеры есть в европейских чемпионатах. Луческу добился многого в "Шахтере", отдал хорошие года. А проходит некоторое время и он возглавляет вечного конкурента. Мне немножко непонятно.

Я знаю его как специалиста. Он не будет исповедовать динамовский стиль. Луческу будет выбивать у клуба карт-бланш. У него будет направленность на латиноамериканцев. Но потянет ли "Динамо" это финансово" – сомневается Воробей.