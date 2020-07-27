"Название будет Черноморец": президент Олимпика не отказался от идеи слияния двух клубов

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в эфире ТК Футбол рассказал, что не отказался от идеи о возможном слиянии донецкого клуба и "Черноморца".

"Мы ждем, но не все зависит от нас. Желание у нас не пропало. Возможности у нас есть, желание огромное. Хотим переехать в Одессу, играть там и быть командой, которую заслуживает такого города и области. Название клуба будет "Черноморец", бороться хотим за призовые медали", - сказал Гельзин.

Напомним, что изначально Гельзин кроме "Черноморца" хотел выкупить и одноимённый стадион в Одессе, однако после того, как арену выкупила некая американская компания, шансы на переезд "Олимпик" в Одессу с каждым днем оценивались все меньше.