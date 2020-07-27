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"Название будет Черноморец": президент Олимпика не отказался от идеи слияния двух клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Насколько реальна эта идея - другой вопрос

"Название будет Черноморец": президент Олимпика не отказался от идеи слияния двух клубов
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в эфире ТК Футбол рассказал, что не отказался от идеи о возможном слиянии донецкого клуба и "Черноморца".

"Мы ждем, но не все зависит от нас. Желание у нас не пропало. Возможности у нас есть, желание огромное. Хотим переехать в Одессу, играть там и быть командой, которую заслуживает такого города и области. Название клуба будет "Черноморец", бороться хотим за призовые медали", - сказал Гельзин.

Напомним, что изначально Гельзин кроме "Черноморца" хотел выкупить и одноимённый стадион в Одессе, однако после того, как арену выкупила некая американская компания, шансы на переезд "Олимпик" в Одессу с каждым днем оценивались все меньше.

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В статье: Олимпик (Донецк) Черноморец (Одесса) Владислав Гельзин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Микко82 (Херсон)
27.07.2020 в 23:12
Оборудочка типу Верес - Львів
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0
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fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:20
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0
0
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 22:27
Алимпийский черНоморец))
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+2
-2
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Инспектор ( )
27.07.2020 в 22:23
Короче-Олимпик капут
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
27.07.2020 в 22:27
Може - не тільки Олімпік. За Зорю, схоже, теж взялися.
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+1
-2
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jnp49 (ОДЕССА)
27.07.2020 в 22:23
Вновь НАФТАЛИН достали из шифонера...
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