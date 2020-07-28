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Не с Зарей. Нападающий Десны назвал матч, в котором его команда проиграла бой за медали УПЛ

Премьер-лига
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Отбирали очки в "Динамо", но отдавали их "Львову"

Не с Зарей. Нападающий Десны назвал матч, в котором его команда проиграла бой за медали УПЛ
Новина українською

Александр Филиппов, нападающий черниговской "Десны", заметил, что его команда проиграла бой за третье место в матче с "Александрией".

Давайте представим, что мы выиграли в "Александрии". Это могло сыграть с нами в злую шутку на матче с "Зарей". Мы понимали, что это ключевая игра. Если с "Александрией" было право на ошибку, то с "Зарей" - нет.

"Александрия", по словам Александра, казалось, не была мотивирована.

Но в домашних играх у нас не все клеится. Поэтому так и получилось. Мы выглядели лучше соперника, но по настроению проиграли.

Черниговцы в чемпионате забрали очки у киевского "Динамо".

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Мало кто ожидал, что мы отберем 7 очков в "Динамо" Киев. Где-то проиграли "Львову" - а где-то выиграли в "Динамо".

После "Зари" мы разочаровались после матча, но уже по дороге домой были довольны результатом. Мы выполнили задачу - попасть в шестерку, а потом видели, что можем достичь большего.

Не достигли? Это все опыт, там опытные игроки, которые прошли школу, больше видели важных матчей. Где-то мы не смогли, где могли прекрасно играть и выглядели в матче с "Динамо", а где-то бездарно отдавать очки. Это и есть опыт.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ Александр Филиппов
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Источник:
Профутбол

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