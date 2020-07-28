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Капитан Карпат трогательно попрощался с командой и клубом

Премьер-лига
(2 голосов)

"В моих жилах течет зелено-белая кровь"

Капитан Карпат трогательно попрощался с командой и клубом
Новина українською

Капитан "зелено-белых" Дмитрий Кльоц попрощался с родной командой. В своем обращении воспитанник клуба вспомнил самые яркие моменты своей карпатовской жизни.

Сегодня особый день для меня. В важные жизненные моменты нам сложно подобрать слова и передать все то, что мы чувствуем. Я пришел в этот клуб, когда мне было 12. Тогда я был маленьким мальчиком, который только приехал из Ровно и оказался один без родителей в новой среде. Поэтому прежде всего я хочу поблагодарить своего первого тренера Романа Гнатива, который стал для меня вторым отцом.

Я рос во Львове, набирался опыта и знаний. Это касается не только футбольных аспектов, но и жизненных. В УФК меня формировали как человека и футболиста. Через несколько лет состоялся дебют в Премьер-лиге. Так осуществилась мечта 18-летнего парня. Я переживал, волновался, но за счет всех тех, кто окружал меня, продолжал верить в свои силы. Через 5 лет на дорогом мне стадионе "Украина" я получил символическую футболку с цифрой "100" на спине. К тому времени я уже был одним из старейших на поле, и на руке у меня была капитанская повязка.

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Вместе с "Карпатами" я прошел много испытаний. Да, мы пережили немало неприятных мгновений. Однако миллион наших сердец всегда имели единое и общее биение. Я никогда не забуду поддержку родного стадиона, ощущение плеча партнеров и искреннюю любовь фанатского сектора. В моих жилах течет зелено-белая кровь и я буду счастлив, если смогу вернуться в "Карпаты" однажды.

Половину своей жизни я провел в этой команде. Судьба подарила мне возможность работать с замечательными тренерами, а раздевалку я делил с прекрасными футболистами. Искренне ценю помощь каждого, кто работал в этом клубе. Я действительно чувствовал, что должен две семьи и бесконечно благодарен всем, кого встречал на своем карпатовских пути.

Где бы я ни был и в какой команде не выступал бы, мне будет не хватать львовских болельщиков. Спасибо за поддержку, критику и любовь. Я всегда их ценю.

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В статье: Карпаты (Львов) Дмитрий Клец
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Источник:
Карпати

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Комментарии (1)
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xabo59
28.07.2020 в 12:38
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Микко82 (Херсон)
28.07.2020 в 12:22
Легенда
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