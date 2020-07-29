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Молодежка Динамо с игроком на просмотре разгромила сверстников из Колоса
Каргбо и Бенито также приняли участие в матче
В среду 29 июля молодежная команда "
Матч завершился уверенной победой киевлян со счетом 3:0.
Отметим, что в матче приняли участие Бенито и Каргбо, а первый даже открыл счет в поединке.
Также стоит отметить, что в основе вышел и неопознанный игрок, который находится на просмотре в киевском клубе.
"Динамо" U21 - "Колос" U21 - 3:0
Голы: Бенито (35), Надольский (45, 87).
"Динамо" U21: Тугай, Биловар (игрок на просмотре, 32), Забарный, Вивчаренко, Скорко, Михайленко, В. Волошин, Надольский, Бенито, Шулянский, Каргбо.
На замену во втором тайме выходили: Моргун, Исаенко, Сухоручко, Мащенко, Ярош, Кузык, Бодня, Ефименко.
"Колос" U21 (стартовый состав): Денега, Литвинов, Новак, Марчук, Малаки, Альваро, Мораренко, Сорокин, Мамаду, Синько, Коваль.