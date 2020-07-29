  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Молодежка Динамо с игроком на просмотре разгромила сверстников из Колоса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодежка Динамо с игроком на просмотре разгромила сверстников из Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Каргбо и Бенито также приняли участие в матче

Молодежка Динамо с игроком на просмотре разгромила сверстников из Колоса
Новина українською

В среду 29 июля молодежная команда "Динамо" (U-21) на стадионе имени Лобановского провела контрольный поединок со сверстниками из "Колоса".

Матч завершился уверенной победой киевлян со счетом 3:0.

Отметим, что в матче приняли участие Бенито и Каргбо, а первый даже открыл счет в поединке.

Также стоит отметить, что в основе вышел и неопознанный игрок, который находится на просмотре в киевском клубе.

"Динамо" U21 - "Колос" U21 - 3:0

Голы: Бенито (35), Надольский (45, 87).

"Динамо" U21: Тугай, Биловар (игрок на просмотре, 32), Забарный, Вивчаренко, Скорко, Михайленко, В. Волошин, Надольский, Бенито, Шулянский, Каргбо.

На замену во втором тайме выходили: Моргун, Исаенко, Сухоручко, Мащенко, Ярош, Кузык, Бодня, Ефименко.

"Колос" U21 (стартовый состав): Денега, Литвинов, Новак, Марчук, Малаки, Альваро, Мораренко, Сорокин, Мамаду, Синько, Коваль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...