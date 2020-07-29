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Климовский: Наблюдать за работой Луческу – отличная возможность научиться чему-то

Премьер-лига
(2 голосов)

Главный тренер Олимпика положительно оценил возвращение Мирчи Луческу в УПЛ

Климовский: Наблюдать за работой Луческу – отличная возможность научиться чему-то
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский высказал свое мнение относительно назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

"Когда в чемпионат приходит тренер такого уровня – это большой плюс для нашего футбола. Это значит, что у нас будет еще одна команда со своим стилем. Каким будет этот стиль, и как будет комплектоваться "Динамо" при Мирче – мне и самому интересно.

Для меня, как для тренера, наблюдать за работой Луческу – отличная возможность взять что-то для себя, научиться чему-то", - сказал Климовский.

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В статье: Мирча Луческу Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Игорь Климовский
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Источник:
ФК Олимпик

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