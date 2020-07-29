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Климовский: Наблюдать за работой Луческу – отличная возможность научиться чему-то
Главный тренер Олимпика положительно оценил возвращение Мирчи Луческу в УПЛ
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"Когда в чемпионат приходит тренер такого уровня – это большой плюс для нашего футбола. Это значит, что у нас будет еще одна команда со своим стилем. Каким будет этот стиль, и как будет комплектоваться "Динамо" при Мирче – мне и самому интересно.
Для меня, как для тренера, наблюдать за работой Луческу – отличная возможность взять что-то для себя, научиться чему-то", - сказал Климовский.