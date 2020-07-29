Бабич покидает Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич после финального плей-офф матча с Колосом (0:1) в эфире ТК Футбол сообщил о том, что он покидает клуб.

По словам тренера, у него закончился контракт с клубом и тренерский штаб намерен покинуть команду, которая не выполнила задачу по выходу в еврокубки.

О дальнейшем будущем тренер пока что отказался говорить.

Напомним, что Бабич возглавлял Мариуполь на протяжении 3-х сезонов и под его руководством команда провела 101 матч.