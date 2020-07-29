Премьер-лига
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Бабич покидает Мариуполь
У тренера закончился контракт, команда не выполнила задачу на сезон
Главный тренер
По словам тренера, у него закончился контракт с клубом и тренерский штаб намерен покинуть команду, которая не выполнила задачу по выходу в еврокубки.
О дальнейшем будущем тренер пока что отказался говорить.
Напомним, что Бабич возглавлял Мариуполь на протяжении 3-х сезонов и под его руководством команда провела 101 матч.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (8)
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Towering
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simargl (Чернигов)
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maks1923 (Ирпень)
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Термит (Киев)
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simargl (Чернигов)
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jnp49 (ОДЕССА)
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