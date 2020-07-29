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Бабич покидает Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

У тренера закончился контракт, команда не выполнила задачу на сезон

Бабич покидает Мариуполь
Новина українською

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич после финального плей-офф матча с Колосом (0:1) в эфире ТК Футбол сообщил о том, что он покидает клуб.

По словам тренера, у него закончился контракт с клубом и тренерский штаб намерен покинуть команду, которая не выполнила задачу по выходу в еврокубки.

О дальнейшем будущем тренер пока что отказался говорить.

Напомним, что Бабич возглавлял Мариуполь на протяжении 3-х сезонов и под его руководством команда провела 101 матч.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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Towering
29.07.2020 в 23:03
Жалко Зарю
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+3
0
Towering
29.07.2020 в 22:45
Страшный сон для"Зари"
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
29.07.2020 в 22:50
Бабич вместо Скрипника )))?? Шикарная идея ...!!!
Ответить
0
-3
Towering
29.07.2020 в 22:57
Идея шаблия и Геллера
0
-1
maks1923 (Ирпень)
29.07.2020 в 23:00
Надеюсь это неправда
+1
-1
Термит (Киев)
29.07.2020 в 22:36
Наверное, что-то уже знал, раз сыграл на опережение, не стал дожидаться отставки.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
29.07.2020 в 22:34
101 стал последним... и кто войдёт в эту реку??? Санжар ?
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
29.07.2020 в 22:53
Маркевич-младший...
Ответить
0
-1


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