Кузнецы своего счастья, они же кузнечики. Акценты зрителя на финале плей-офф за Лигу Европы

Итак, свершилось! В квалификации Лиги Европы от Украины будет играть сельская команда. Такое принято смаковать с привкусом сенсации. Боюсь, однако, что не в нашем случае. Рано или поздно это должно было произойти в стране, которая из промышленной превратилась в аграрную. По крайней мере, в футбольном отношении.

На смену "Металлургам" с "Металлистами" и прочими "Кривбассами", от которых, в лучшем случае, остались названия, бодро вышагивают реальные представители аграриев. И если задуматься, то "Колос" не совсем первый из их когорты в УПЛ. Если ничего не путаю, ведь имело место слияние "Украгрокома" из Головковки с "Александрией"? А там и "Ингулец" подтянется…

Феноменальным было бы попадание в Европу команды, созданной на базе сельских ребят с условным физруком во главе. Здесь же речь идет о добротном коллективе профессионалов, собранных со всей Украины, и не только. Так почему бы им не стать пятыми в наших реалиях, когда по уровню мастерства это место не шибко отстоит от десятого?

Но вернемся ко вчерашнему финалу. Как по мне, он превзошел ожидания. Потому что острых моментов и так было в достатке (не Рио-де-Жанейро, конечно, но и не Ковалевка – в чисто гипотетическом смысле), а экстра-тайм позволил даже перевести сие действо в разряд полноценного зрелища. Футбольный спектакль получился.

Любопытно, что практически все решилось вскоре после начала дополнительного времени. Уже на пятой его минуте Антюх забил "европейский" гол, а еще пять минут спустя у "Мариуполя" была единственная возможность его отыграть, но Корниенко Волынца не пробил.

А ведь все могло закончиться очень даже и наоборот, причем в основное время. На 88-й минуте Топалов едва не принес лавры команде Бабича, но Волынец и здесь оказался на высоте. К слову, это был лучший из моментов у гостей за всю игру.

Если бы он был реализован, пришлось бы говорить о нелогичности результата. Поскольку за два тайма на победу явно "наиграл" "Колос". Ну а в экстра-тайме он еще более нарастил свое преимущество. И, на мой взгляд, оптимально отразил бы общую картину поединка счет 3:1.

Пожалуй, арбитраж Арановского и компании игры не испортил. Во всяком случае, таково мнение моего постоянного консультанта. А сомнения по поводу забитого мяча он прокомментировал так: "В английском стиле.... Скорее чисто".

"Колос" мог решать вопросы куда раньше – в середине второго тайма, когда штрафной удар Морозко пришелся в перекладину. Кстати, именно Морозко назову главной личностью матча – ярко запомнился на протяжении всей игры. И, безусловно, их дуэт с Антюхом (который вновь отличился, и не только голом) расписал между собой главные роли всего блиц-турнира.

У "Мариуполя" выделил бы только кипера Гальчука. Минимум трижды он выручал свою команду – в каждом из таймов (считая третьим дополнительное время). Особенно крутым был сэйв после удара Бондаренко вскоре после перерыва.

Словом, успех "Колоса" стал закономерным и заслуженным. Как в финале, так и во всем мини-турнире плей-офф. Если брать мерилом это отдельное соревнование. С точки зрения же всей дистанции сезона, продолжаю считать, что в Европе должна была сыграть "Александрия". Да, подсдулась в концовке, но не забудем: с кем, за что, и сколько времени она конкурировала.

В свое время, критикуя идею этих плей-офф, как довольно сомнительного критерия определения достойного представителя страны в Европе, я говорил вам следующее. Кто-то выложится, зарубаясь в компании сильнейших, а кто-то продефилирует по "трупам" аутсайдеров. И потом второму улыбнется удача в очном поединке с первым. Будет ли это справедливо?

Примерно это и произошло с "Александрией". С той разницей, что в этом конкретном матче "Мариуполь" свою победу честно заработал. Но для команды Шарана это стало, в известной степени, трагедией. Есть такая емкая украинская поговорка: "плив, плив, а на березі вс.ався". Грубо, но жизненно. И все же "Александрию" мне жаль больше, чем "Мариуполь".

Чисто по-футбольному. Что же касается проблемы переездов, на которой акцентировали комментаторы и эксперты, могу лишь посочувствовать. Но меня, как зрителя конкретного события, это волновать не должно. Все это лирика и прелюдия, я же смотрю на поле. И делюсь с вами впечатлениями от увиденного, в чистом виде.

Посему и значение триумфа "Колоса" не преуменьшаю. Его наставник Костышин признался после финала, что чрезвычайно прагматично подошел к участию в плей-офф. Возведя его в безусловный приоритет и банально экономя силы в топ-шестерке. Кто его за это осудит? Ну, разве что те, кто хотел видеть больше интересных матчей в сезоне – такие, как я?

Но задача решена, и победителей не судят. Ради дебюта в Европе на карту было поставлено все. В итоге была убедительная завершающая фраза, которая, как известно, всем и запомнится. Ковалевцы воистину сами стали кузнецами своего счастья. Однако феномен ли это, как нам сегодня иной раз пытаются преподнести?

Очень вряд ли. О сельском факторе сказано выше. А то, что прыгнули "из грязи в князи" - так то тенденция, однако. И "Десна" вчера, и тот же "Верес" позавчера, и "Олимпик" еще раньше – такие же выходцы из первой лиги – делали то же самое: выходили в шестерку лучших с первой попытки. Только тогда не было у них этого добавочного шанса на Европу в виде плей-офф.

Навскидку, вот и вся разница. Воспользовались бы они им, или нет – мы уже никогда не узнаем. Но то, что средний уровень УПЛ достиг "вершин лондонского дна" (именно так, а не наоборот, увы) – это факт. И сегодня можно запросто прыгнуть оттуда аж в Европу. Так что наши кузнецы из Ковалевки, в своем роде, еще и кузнечики.

Что ж, теперь у них есть великолепная возможность посрамить автора этих строк (который будет лишь рад этому), столь же стремительно прыгнув и там – только не в обратном направлении, а выше. Фактически, выше своей головы. А вот это уже, таки-да, стало бы настоящей сенсацией. В любом случае, дебют "Колоса" в Европе ожидаю с изрядным любопытством.

Ведь, в том числе, и по нему можно будет судить, изменился ли уровень нашего чемпионата. И в какую сторону.