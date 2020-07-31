Санжар: Очень сложно работать, когда нет каких-то минимальных вещей

Экс-тренер " Карпат " Роман Санжар в эфире ТК Футбол рассказал о своих планах на будущее и охарактеризовал ситуацию в львовском клубе.

"На данный момент я вернусь к семье в Киев. Хочу немного отдохнуть, накопить сил. А дальше – посмотрим.

Я открыт для предложений. Этот год был очень сложный. Я недоволен своей работой тоже, очень мотивирован. Хотелось бы себе тоже доказать, что я могу приносить пользу футболу.

Что можно говорить, когда команда столько не выигрывала, очень долго находилась в безденежье. Развиваться в такой ситуации очень сложно, тем более, когда в команде очень много легионеров. Мы больше мучились, чувствуя свою ответственность перед львовскими болельщиками.

Клуб очень дорог многим людям, эта ответственность не давала расслабиться. Все ребята старались, пытались сохранить команду. Но психологически очень сложно было настраивать ребят. Когда нет каких-то минимальных вещей, работать очень сложно.

Но я благодарен всем ребятам, которые терпели, старались. Молодежи, которая пришла в конце, на их плечи легла большая нагрузка", – сказал Санжар.