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Динамо проведет спарринг с командой Второй лиги

Премьер-лига
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С ней недавно сыграл "Шахтер"

Динамо проведет спарринг с командой Второй лиги
Новина українською

Киевское "Динамо" договорилось о первом контрольном поединке.

7 августа "бело-синие" сыграют товарищеский матч против представителя второй лиги - "Вереса" (Ровно).

Эта команда целенаправленно готовится к стыковым поединкам против последней команды Первой лиги (это место занимает "Черкащина") и имеет шансы повыситься в классе по итогам сезона.

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В "Вересе" сообщают, что матч состоится на одном из тренировочных полей в Конча-Заспе. Время поединка пока согласовывается.

Подготовку к сезону 2020/2021 "Динамо" начало 30 июля. Команда проводит сбор на клубной базе в Конча-Заспе.

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В статье: Вторая лига Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) УПЛ
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Источник:
Динамо

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