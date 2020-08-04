Динамо проведет спарринг с командой Второй лиги

Киевское " Динамо " договорилось о первом контрольном поединке.

7 августа "бело-синие" сыграют товарищеский матч против представителя второй лиги - "Вереса" (Ровно).

Эта команда целенаправленно готовится к стыковым поединкам против последней команды Первой лиги (это место занимает "Черкащина") и имеет шансы повыситься в классе по итогам сезона.

В "Вересе" сообщают, что матч состоится на одном из тренировочных полей в Конча-Заспе. Время поединка пока согласовывается.

Подготовку к сезону 2020/2021 "Динамо" начало 30 июля. Команда проводит сбор на клубной базе в Конча-Заспе.