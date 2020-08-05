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Оборона диктует - нападение подстраивается. Рябоконь ответил на критику позиционных атак Десны

Премьер-лига
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И сообщил, над которым элементом защиты больше всего работали

Оборона диктует - нападение подстраивается. Рябоконь ответил на критику позиционных атак Десны
Новина українською

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь рассказал о тактических принципах игры команды, сообщает Трибуна.

Есть базовые командные тактические приемы - позиционная атака, контрпрессинг, оборонительные блоки плюс контратака, прессинг и его преодоление. Это все мы наигрываем на каждой тренировке. Эффективность этих приемов прежде всего зависит от синхронности действий всей команды.

Наверное, по ходу сезона мы в чем-то добавляли. Например, в прессинга и контрпресинге. Очень большое внимание мы уделяем позиционной атаке.

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Пишут о том, что у нас не получается, а наши козыри - это контратаки. Но 25-30% своих мячей мы забили именно в позиционных атаках! Кстати, пропустили больше всего при позиционной обороне, когда мы низко выстраивали защитный блок. Хотя больше всего мы как раз над этим и работали.

Мы должны научить, показать, наиграть, шлифовать и совершенствовать все базовые тактические моменты. Мне бы хотелось, чтобы все мои футболисты знали эти приемы и могли их правильно применять.

У нас нет такого, что я на установке говорю: "Мы сегодня играем первым или вторым номером". Как правило, игра сама подсказывает. Ваши атакующие действия зависят от того, как обороняется соперник. Оборона диктует, атака подстраивается.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
Трибуна

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