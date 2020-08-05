Динамо продолжает подготовку к сезону - Попов работает с ограничениями

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону УПЛ. Сегодня вице-чемпион Украины провел вечернюю интенсивную тренировку.

Все футболисты в строю, кроме одного - Дениса Попова. Защитник лишь немного занимался в общей группе. У него по-прежнему есть ограничения на работу с мячом. Он вернется в строй после полного восстановления.

Отметим, что в субботу "Динамо" проведет первый контрольный поединок. Соперник - второлиговый "Верес".