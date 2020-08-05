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Динамо продолжает подготовку к сезону - Попов работает с ограничениями

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Динамо продолжает подготовку к сезону - Попов работает с ограничениями
UA-Футбол
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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону УПЛ. Сегодня вице-чемпион Украины провел вечернюю интенсивную тренировку.

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Все футболисты в строю, кроме одного - Дениса Попова. Защитник лишь немного занимался в общей группе. У него по-прежнему есть ограничения на работу с мячом. Он вернется в строй после полного восстановления.

Динамо продолжает подготовку к сезону - Попов работает с ограничениями - изображение 1Динамо продолжает подготовку к сезону - Попов работает с ограничениями - изображение 2

Отметим, что в субботу "Динамо" проведет первый контрольный поединок. Соперник - второлиговый "Верес".

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК "Динамо"
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Казантюк (Александрия)
05.08.2020 в 23:43
Серьезный спаринг соперник - второлиговый Верес! Мля неужели нельзя провести спаринг с чем то поинтереснее. С той же ковалевкой
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