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Динамо продолжает подготовку к сезону - Попов работает с ограничениями
Остальные работают по общему графику
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону УПЛ. Сегодня вице-чемпион Украины провел вечернюю интенсивную тренировку.
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Все футболисты в строю, кроме одного - Дениса Попова. Защитник лишь немного занимался в общей группе. У него по-прежнему есть ограничения на работу с мячом. Он вернется в строй после полного восстановления.
Отметим, что в субботу "Динамо" проведет первый контрольный поединок. Соперник - второлиговый "Верес".
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Источник:ФК "Динамо"
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Комментарии (1)
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Казантюк (Александрия)
05.08.2020 в 23:43
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