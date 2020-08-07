  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игра первым номером. Фланговый игрок Олимпика рассказал о тактических особенностях сбора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игра первым номером. Фланговый игрок Олимпика рассказал о тактических особенностях сбора

Премьер-лига
(1 голосов)

Сложности перестановок

Игра первым номером. Фланговый игрок Олимпика рассказал о тактических особенностях сбора
Новина українською

Левый латераль (фланговый защитник) "Олимпика" Орест Лебеденко рассказал, как проходит сбор и поделился впечатлениями от спаррингов против "Чайки" и "Диназа".

- Орест, как самочувствие на 9-й день сбора?

- Трудно ...Сейчас как раз самый сложный период. Отрезок сбора, когда мы должны набрать необходимые физические кондиции. Это поможет нам хорошо войти в сезон. На нас ложиться большая нагрузка. Но все понимаем, и выкладываемся на 200%. Затем будет легче.

- Команда провела 2 спарринги. Какие впечатления от соперников?

- Сейчас мы проводим контрольные поединки против команд ниже рангом. Делается акцент на контроль мяча, игру первым номером.

Читайте такжеОлимпик разгромил клуб второй лиги в контрольном матче

Тренерский штаб хочет, чтобы мы привыкали больше времени проводить в атаке, играли первым номером. Нам подсказывают, как действовать впереди. Конечно, не все получалось.

Впечатления от соперников хорошие. Они и забивали нам, и имели много моментов. Команда-соперник сегодня показала хороший футбол.

- Ты сказал «не все удавалось». Что именно тренерский штаб требовал от вас?

- Прежде всего мешала усталость. Мы играем второй день подряд по очень жаркой погоды. Это сложно. Но, опять-таки, эти нагрузки - «инвестиции в будущее».

На самом деле очень много нюансов: это и прессинг, и оптимальные решения при игре на обострение и вбегания в нужные зоны. Не буду открывать всех козырей. Впереди у нас еще несколько контрольных поединков и еще есть время для улучшения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Диназ (Вышгород) Орест Лебеденко тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Олімпік

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...