Игра первым номером. Фланговый игрок Олимпика рассказал о тактических особенностях сбора

Левый латераль (фланговый защитник) " Олимпика " Орест Лебеденко рассказал, как проходит сбор и поделился впечатлениями от спаррингов против "Чайки" и "Диназа".

- Орест, как самочувствие на 9-й день сбора?

- Трудно ...Сейчас как раз самый сложный период. Отрезок сбора, когда мы должны набрать необходимые физические кондиции. Это поможет нам хорошо войти в сезон. На нас ложиться большая нагрузка. Но все понимаем, и выкладываемся на 200%. Затем будет легче.

- Команда провела 2 спарринги. Какие впечатления от соперников?

- Сейчас мы проводим контрольные поединки против команд ниже рангом. Делается акцент на контроль мяча, игру первым номером.

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Тренерский штаб хочет, чтобы мы привыкали больше времени проводить в атаке, играли первым номером. Нам подсказывают, как действовать впереди. Конечно, не все получалось.

Впечатления от соперников хорошие. Они и забивали нам, и имели много моментов. Команда-соперник сегодня показала хороший футбол.

- Ты сказал «не все удавалось». Что именно тренерский штаб требовал от вас?

- Прежде всего мешала усталость. Мы играем второй день подряд по очень жаркой погоды. Это сложно. Но, опять-таки, эти нагрузки - «инвестиции в будущее».

На самом деле очень много нюансов: это и прессинг, и оптимальные решения при игре на обострение и вбегания в нужные зоны. Не буду открывать всех козырей. Впереди у нас еще несколько контрольных поединков и еще есть время для улучшения.