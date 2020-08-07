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Игра первым номером. Фланговый игрок Олимпика рассказал о тактических особенностях сбора
Сложности перестановок
Левый латераль (фланговый защитник) "
- Орест, как самочувствие на 9-й день сбора?
- Трудно ...Сейчас как раз самый сложный период. Отрезок сбора, когда мы должны набрать необходимые физические кондиции. Это поможет нам хорошо войти в сезон. На нас ложиться большая нагрузка. Но все понимаем, и выкладываемся на 200%. Затем будет легче.
- Команда провела 2 спарринги. Какие впечатления от соперников?
- Сейчас мы проводим контрольные поединки против команд ниже рангом. Делается акцент на контроль мяча, игру первым номером.
Тренерский штаб хочет, чтобы мы привыкали больше времени проводить в атаке, играли первым номером. Нам подсказывают, как действовать впереди. Конечно, не все получалось.
Впечатления от соперников хорошие. Они и забивали нам, и имели много моментов. Команда-соперник сегодня показала хороший футбол.
- Ты сказал «не все удавалось». Что именно тренерский штаб требовал от вас?
- Прежде всего мешала усталость. Мы играем второй день подряд по очень жаркой погоды. Это сложно. Но, опять-таки, эти нагрузки - «инвестиции в будущее».
На самом деле очень много нюансов: это и прессинг, и оптимальные решения при игре на обострение и вбегания в нужные зоны. Не буду открывать всех козырей. Впереди у нас еще несколько контрольных поединков и еще есть время для улучшения.