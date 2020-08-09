Богдан Михайличенко: Многие в Динамо считали, что я сын Алексея Михайличенко

Украинский новоиспечённый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко вспомнил период становления в киевском "Динамо".

- Под чьим руководством делал первые шаги в столичной команде?

- Под руководством Павла Николаевича Кикотя. Этот наставник очень много чего мне дал, и не только мне… Самые известные из них, это Витя Цыганков, Вова Шепелев, Саня Тымчик.

- За "Динамо" ты дебютировал в 2015 году…

- Да, когда командой руководил Сергей Ребров. Я тогда очень переживал, несмотря на то, что под руководством этого наставника я много тренировался с первой командой. Мне очень помогло в плане психологии то, что мы тогда выиграли у "Зари" в кубковом поединке.

- Почему тебе так и не удалось закрепиться в первой команде "Динамо"?

- Этому есть много объяснений. В "Динамо" собраны сильные футболисты. Конкуренция в коллективе очень серьезная. К тому же меня подкосили частые травмы. Впрочем, для меня это был очень важный период. Я много чему научился особенно у динамовских легионеров. Мне помогал Антунеш, Мораес всегда был рядом… Просто тогда так совпали звезды. Но я не жалею, что после "Динамо" я поиграл в "Стали", а потом в "Заре".

- Тебя часто ассоциировали с Алексеем Михайличенко, как с его близким родственником.

-- Еще в "Динамо" (U-19) начали говорить, что я попал в клуб по блату (смеется). Многие даже считали, что я его сын, хотя можно было просто посмотреть отчество…