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Богдан Михайличенко: Многие в Динамо считали, что я сын Алексея Михайличенко

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник вспомнил несколько эпизодов из периода карьеры в "Динамо"

Богдан Михайличенко: Многие в Динамо считали, что я сын Алексея Михайличенко
Новина українською

Украинский новоиспечённый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко вспомнил период становления в киевском "Динамо".

- Под чьим руководством делал первые шаги в столичной команде?

- Под руководством Павла Николаевича Кикотя. Этот наставник очень много чего мне дал, и не только мне… Самые известные из них, это Витя Цыганков, Вова Шепелев, Саня Тымчик.

- За "Динамо" ты дебютировал в 2015 году…

- Да, когда командой руководил Сергей Ребров. Я тогда очень переживал, несмотря на то, что под руководством этого наставника я много тренировался с первой командой. Мне очень помогло в плане психологии то, что мы тогда выиграли у "Зари" в кубковом поединке.

- Почему тебе так и не удалось закрепиться в первой команде "Динамо"?

- Этому есть много объяснений. В "Динамо" собраны сильные футболисты. Конкуренция в коллективе очень серьезная. К тому же меня подкосили частые травмы. Впрочем, для меня это был очень важный период. Я много чему научился особенно у динамовских легионеров. Мне помогал Антунеш, Мораес всегда был рядом… Просто тогда так совпали звезды. Но я не жалею, что после "Динамо" я поиграл в "Стали", а потом в "Заре".

- Тебя часто ассоциировали с Алексеем Михайличенко, как с его близким родственником.

-- Еще в "Динамо" (U-19) начали говорить, что я попал в клуб по блату (смеется). Многие даже считали, что я его сын, хотя можно было просто посмотреть отчество…

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Комментарии (4)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.08.2020 в 21:08
Удачи ему в Андерлехте!
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ascent (Луксор)
09.08.2020 в 20:51
Вот блин, а я тоже думал, что они родственники...
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octavi4 (Warszawa)
09.08.2020 в 21:43
Теперь жизнь не будет как прежде :)))))
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ascent (Луксор)
09.08.2020 в 21:49
ничего я крепкий...
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