Палкин поставил клубному футболу Украины в пример Десну во главе с Рябоконем

Гендиректор " Шахтера " Сергей Палкин ответил на вопрос о тенденции или исключении - развитие клубов "Десна", "Александрия" и "Колос", которые поднялись из низших лиг и представляют Украину в еврокубках.

Я бы не сказал, что единичные примеры. Не хотел бы говорить, что названные клубы - исключение из какого-то правила. Хочу сказать наоборот, что это и есть уже правило. Если вы посмотрите, то владельцы этих клубов - достаточно молодые и амбициозные бизнесмены, которые начали свой бизнес по большому счету уже в современной Украине, в современных рыночных условиях.

Я считаю, что система, о которой мы говорили в контексте нашего клуба, владельцы этих клубов пытаются внедрить у себя. Это приносит определенные плоды. Думаю, такой же системный и дальновидный подход с определенным планированием в них и в бизнесе. Например, "Десна" и ее главный тренер Александр Рябоконь. Он работает с 2012 года: взял команду во Второй лиге, поднял ее в высший дивизион и посмотрите, каких результатов добился!