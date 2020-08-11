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Палкин поставил клубному футболу Украины в пример Десну во главе с Рябоконем

Премьер-лига
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А еще "Александрию" и "Колос"

Палкин поставил клубному футболу Украины в пример Десну во главе с Рябоконем
Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин ответил на вопрос о тенденции или исключении - развитие клубов "Десна", "Александрия" и "Колос", которые поднялись из низших лиг и представляют Украину в еврокубках.

Я бы не сказал, что единичные примеры. Не хотел бы говорить, что названные клубы - исключение из какого-то правила. Хочу сказать наоборот, что это и есть уже правило. Если вы посмотрите, то владельцы этих клубов - достаточно молодые и амбициозные бизнесмены, которые начали свой бизнес по большому счету уже в современной Украине, в современных рыночных условиях.

Я считаю, что система, о которой мы говорили в контексте нашего клуба, владельцы этих клубов пытаются внедрить у себя. Это приносит определенные плоды. Думаю, такой же системный и дальновидный подход с определенным планированием в них и в бизнесе. Например, "Десна" и ее главный тренер Александр Рябоконь. Он работает с 2012 года: взял команду во Второй лиге, поднял ее в высший дивизион и посмотрите, каких результатов добился!

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Это планомерный, продуманный, пошаговый подход со всеми вытекающими из этого правильными решениями. Я против того, когда приходит новый владелец, однократно вливает кучу денег, а потом это непонятно во что превращается [напомнил Палкин пример "Карпат" с Коломойским].

Чем больше у нас будет таких клубов, тем лучше, потому что сила нашего чемпионата зависит именно от таких клубов, как "Колос", "Десна", "Александрия". За таким клубами будущее нашего чемпионата.

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В статье: Сергей Палкин Вторая лига Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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