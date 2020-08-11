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СМИ: Домашние матчи Десны будут транслироваться на телеканалах Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

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СМИ: Домашние матчи Десны будут транслироваться на телеканалах Футбол
UA-Футбол
Новина українською

22-го августа стартует новый чемпионат Украины. Один из клубов УПЛ в новом сезоне решил сменить транслятора.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в новом сезоне УПЛ матчи черниговской "Десны" будут транслироваться на телеканалах "Футбол 1/2/3". Таким образом, клуб возвращается в официальный телевизионный пул лиги.

В минувшем сезоне матчи "Десны" транслировали телеканалы "2+2" и "Униан". А в первом своем сезоне в УПЛ их домашние поединки также показывались на телеканалах "Футбол".

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Отметим, что благодаря успехам в минувшем сезоне "северяне", смогли пробиться в еврокубки.

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В статье: Десна (Чернигов) телепул
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Источник:
Meta-ratings.com.ua
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Комментарии (10)
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Kiticat (Lviv)
11.08.2020 в 19:37
плюси гівно но безкоштовно, футболи норм но платно. заплатити не проблема, але шкода людей в селах там вроді футболів нема( хіба інтернет телебачення олл.тв, але не у всіх смарт телевізори(
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
11.08.2020 в 19:18
Ну и с славненько, а то задрала эта картинка униана, на которой не разберешь где какой футболист, а если телек 43 дюйма и выше, то вообще боль.....
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+2
-4
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.08.2020 в 19:54
Плати бабки , плюси 1080р транслюють . Ну в них хоч на шару в гіршій якості можна дивитись , у футболі 321 тільки за бабки
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0
0
Некр!т (Дзвонимісто)
11.08.2020 в 19:14
Ну ось і зрозуміло чому так раптово і стрімко став вихваляти Десну їПалькін, а причина всього-на-всього в їБолах 1, два і 3
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+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2020 в 19:04
Ну блін, ну блін, що робиться ? Ну і Десна почала вибрики робити в цьому сезоні?. Дійсно вплив президента рашки на українську команду.
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+3
0
Димитър из Софии (София)
11.08.2020 в 18:48
Официальный пул? ахах
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+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
11.08.2020 в 18:33
Ну и правильно. УНИАН отстойно транслировали. Ни картинки ни комментария...
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+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2020 в 18:55
все-таки можно было на ютубчике бесплатно посмотреть. а сейчас платить
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+3
-1
skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 18:18
Не зря палка їм так вилизував...гнида.
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+4
-2
aleks68
11.08.2020 в 19:36
как ты чучело су.кису
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0
-1


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