СМИ: Домашние матчи Десны будут транслироваться на телеканалах Футбол

22-го августа стартует новый чемпионат Украины. Один из клубов УПЛ в новом сезоне решил сменить транслятора.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в новом сезоне УПЛ матчи черниговской "Десны" будут транслироваться на телеканалах "Футбол 1/2/3". Таким образом, клуб возвращается в официальный телевизионный пул лиги.

В минувшем сезоне матчи "Десны" транслировали телеканалы "2+2" и "Униан". А в первом своем сезоне в УПЛ их домашние поединки также показывались на телеканалах "Футбол".

Отметим, что благодаря успехам в минувшем сезоне "северяне", смогли пробиться в еврокубки.