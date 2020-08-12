СМИ: Андриевский может сменить Динамо на Днепр-1

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский попал в сферу интересов "Днепра-1". Об этом сообщает портал Динамомания.

26-летний футболист не имел стабильной игровой практики в прошлом сезоне, сыграв всего 11 матчей за первую команду киевлян.

Андриевский – воспитанник академии харьковского "Металлиста", в сезоне 2011/12 дебютировавший за первую команду. Также играл за "Горняк-Спорт".

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Отметим, что сейчас в составе днепрян играет другой футболист "Динамо" - Владислав Дубинчак.