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СМИ: Андриевский может сменить Динамо на Днепр-1
Стоит ли ему решиться на этот шаг?
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский попал в сферу интересов "Днепра-1". Об этом сообщает портал Динамомания.
26-летний футболист не имел стабильной игровой практики в прошлом сезоне, сыграв всего 11 матчей за первую команду киевлян.
Андриевский – воспитанник академии харьковского "Металлиста", в сезоне 2011/12 дебютировавший за первую команду. Также играл за "Горняк-Спорт".
Отметим, что сейчас в составе днепрян играет другой футболист "Динамо" - Владислав Дубинчак.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
12.08.2020 в 19:38
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DK с 6 лет (Киев)
12.08.2020 в 19:19
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-1
ascent (Луксор)
12.08.2020 в 19:40
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