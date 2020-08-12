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СМИ: Андриевский может сменить Динамо на Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Стоит ли ему решиться на этот шаг?

СМИ: Андриевский может сменить Динамо на Днепр-1
UA-Футбол
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Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский попал в сферу интересов "Днепра-1". Об этом сообщает портал Динамомания.

26-летний футболист не имел стабильной игровой практики в прошлом сезоне, сыграв всего 11 матчей за первую команду киевлян.

Андриевский – воспитанник академии харьковского "Металлиста", в сезоне 2011/12 дебютировавший за первую команду. Также играл за "Горняк-Спорт".

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Отметим, что сейчас в составе днепрян играет другой футболист "Динамо" - Владислав Дубинчак.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский СК Днепр-1
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Источник:
Динамомания
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
12.08.2020 в 19:38
весною мав достатньо часу щоб заявити про себе. не зміг. тому зміна команди саме те.
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0
0
DK с 6 лет (Киев)
12.08.2020 в 19:19
А кто это?
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0
-1
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ascent (Луксор)
12.08.2020 в 19:40
а сколько тебе сейчас, семь?
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0
0


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