Палкин: Вопрос о создании УПЛ-ТВ будет рассмотрен на следующем заседании

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как проходит работа над созданием единого телевизионного пула.

"Из-за разногласий за все эти годы так и не удалось создать единый телевизионный пул в Украинской Премьер-лиге. Мы провели ряд встреч, у нас была рабочая группа, куда входили "Шахтер", "Динамо", представители Премьер-лиги и другие клубы и выработали такую идею о создании УПЛ-ТВ, которое теоретически могло бы даже само снимать матчи нашего чемпионата и продавать. При этом акционерами УПЛ-ТВ будут все клубы, входящие в Премьер-лигу. Этот вопрос уже официально будет рассматриваться на следующем заседании УПЛ, он внесен в повестку дня.

"Шахтер" сегодня получает около 500 тысяч долларов дохода за сезон от продажи прав на телетрансляцию своих матчей в УПЛ, а, например, в Польше клуб, который занимает сегодня последнее место в их чемпионате, получает два миллиона евро.

Наш чемпионат, даже в том состоянии, в котором он находится сегодня, я считаю, на порядок сильнее. Но разница в том, что они несколько лет назад приняли решение сделать пул и продавать телетрансляции болельщикам по всей стране. И за несколько лет вышли на серьезную цифру.

Мы уже использовали все варианты, и если у нас это не получится, то дальше пути уже не будет. Поэтому на следующем заседании УПЛ президенты и собственники клубов должны принять решение: или мы остаемся, как в 90-х, и замораживаем ситуацию, или развиваемся как европейские клубы", - рассказал Палкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".