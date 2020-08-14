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Палкин: Вопрос о создании УПЛ-ТВ будет рассмотрен на следующем заседании

Премьер-лига
(2 голосов)

Может давно пора?

Палкин: Вопрос о создании УПЛ-ТВ будет рассмотрен на следующем заседании
UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как проходит работа над созданием единого телевизионного пула.

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"Из-за разногласий за все эти годы так и не удалось создать единый телевизионный пул в Украинской Премьер-лиге. Мы провели ряд встреч, у нас была рабочая группа, куда входили "Шахтер", "Динамо", представители Премьер-лиги и другие клубы и выработали такую идею о создании УПЛ-ТВ, которое теоретически могло бы даже само снимать матчи нашего чемпионата и продавать. При этом акционерами УПЛ-ТВ будут все клубы, входящие в Премьер-лигу. Этот вопрос уже официально будет рассматриваться на следующем заседании УПЛ, он внесен в повестку дня.

"Шахтер" сегодня получает около 500 тысяч долларов дохода за сезон от продажи прав на телетрансляцию своих матчей в УПЛ, а, например, в Польше клуб, который занимает сегодня последнее место в их чемпионате, получает два миллиона евро.

Наш чемпионат, даже в том состоянии, в котором он находится сегодня, я считаю, на порядок сильнее. Но разница в том, что они несколько лет назад приняли решение сделать пул и продавать телетрансляции болельщикам по всей стране. И за несколько лет вышли на серьезную цифру.

Мы уже использовали все варианты, и если у нас это не получится, то дальше пути уже не будет. Поэтому на следующем заседании УПЛ президенты и собственники клубов должны принять решение: или мы остаемся, как в 90-х, и замораживаем ситуацию, или развиваемся как европейские клубы", - рассказал Палкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отметим, что новый сезон УПЛ стартует уже на следующей неделе.

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В статье: УПЛ телепул Палкин
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Комментарии (17)
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2020 в 21:49
у вас есть Ф-1-2-3 и хватит дурить народ --зажрались всё им мало --Палкин какая у тебя зарплата 2-4 тыс грн вот и плати
Ответить
0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
14.08.2020 в 21:05
"Перейменування ТРК Футбол обійдеться недорого", - пообіцяв Палкін.
Ответить
+4
-1
FC Energy (Новая Каховка)
14.08.2020 в 21:03
Хорошая идея. Хуже точно не будет.
Ответить
+1
-3
alex69 (Париж)
14.08.2020 в 21:08
Ты серьезно?
Ответить
+3
-1
alex69 (Париж)
14.08.2020 в 20:57
Мне за 50, болею за футбол давно(ДК), на НСК никогда не был, ТВ - большинству болельщикам доступ к футболу, и это Г*ОВНО хочет отобрать последнее? Да его же смешают с этим Г*ОВНОМ! В городе хоть интернет, а в селе вообще ничего нет, мне пох на ШД, пусть отвечает за клуб, в котором работает.
Ответить
+6
-2
lektor (Мариуполь)
14.08.2020 в 21:18
ты же как то пишешь тут коменты значит есть интернет
Ответить
+4
-1
Alex.696 (Немирів)
14.08.2020 в 21:33
Не завжди там, де можна писати, вистачає інтернету на відеотрансляцію.
+1
0
avatar
v.grischuk (Винница)
14.08.2020 в 20:43
Папалкин - решала! Почему он это говорит?)
Ответить
+5
0
alex69 (Париж)
14.08.2020 в 20:29
На второй день в Ютубе или через торрент посмотрю и мне пох, со си палку Палкин, платить не собираюсь
Ответить
+7
-2
alex69 (Париж)
14.08.2020 в 20:24
А морда не треснет?!!!
Ответить
+5
-2
Alex.696 (Немирів)
14.08.2020 в 20:20
В Польщі, до відома палкінда, багато матчів екстракляси показують на каналах, які є на т2. Так що хай не звиздить.
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+7
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 21:48
У нас тоже можно показать Ингулец-Олимпик с доплатой от клубов )))
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.08.2020 в 20:20
На стадионы за билет в 50 грн на свою команду ходят 2000 зрителей а ты хочешь этим людям за 3 матча по телевизору брать 100грн. Ты реально дурачек. Ну купят эту трансляцию 50000 людей на все страну. Остальные просто забьют на футбол. Ты пойми через год на стадионы будет ходит в 2-3 раза меньше зрителей. Футбол не проживет на 50 тыс болельщиков
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+10
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.08.2020 в 20:14
Что б подавился уже наконец. Что ты продавать собрался. 2-3 матча за сезон? Ты реально дурак. Этим можно только убить интерес к футболу а значит и сам футбол
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+8
-1
Казантюк (Александрия)
14.08.2020 в 19:59
100 грн в месяц? Выкидываю телевизор в окно!
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+8
-2
Po4eson (Одесса)
14.08.2020 в 20:49
Дороже выйдет
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+3
-1
Po4eson (Одесса)
14.08.2020 в 20:52
А вопрос к Палкину: а вы не думали доплачивать зрителям за просмотр унылого г..овна в исполнении многих команд в ЧУ?
+3
0


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